Siêu mẫu Hà Tuệ xuất hiện rạng rỡ bên con trai đầu lòng và Trần Vỹ Đình Siêu mẫu Hà Tuệ vừa thu hút sự chú ý khi đưa con trai đi dạo phố với diện mạo rạng rỡ. Những hình ảnh về tổ ấm hạnh phúc cùng tài tử Trần Vỹ Đình cho thấy sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình của ngôi sao đình đám.

Mới đây, loạt hình ảnh siêu mẫu Hà Tuệ đưa con trai đi dạo đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Dù lựa chọn phong cách đời thường giản dị, cựu thiên thần Victoria's Secret vẫn trở thành tâm điểm chú ý nhờ vóc dáng nổi bật và thần thái tươi tắn sau khi đảm nhận thiên chức làm mẹ.

Khoảnh khắc đời thường của siêu mẫu Hà Tuệ

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Hà Tuệ xuất hiện với trang phục tối giản, vừa đi bộ vừa trò chuyện qua điện thoại. Đồng hành cùng cô là hai trợ lý hỗ trợ việc đẩy xe nôi cho bé Win. Cậu bé gây ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu khi liên tục cử động đôi chân nhỏ, tạo nên những khoảnh khắc thú vị cho người xem.

Hà Tuệ ăn diện giản dị khi xuất hiện bên con trai. Ảnh: Sohu

Cuộc sống gia đình hạnh phúc bên tài tử Trần Vỹ Đình

Bên cạnh những hình ảnh mới nhất, người hâm mộ cũng nhắc lại những khoảnh khắc ấm áp của gia đình siêu mẫu. Hình ảnh bé Win nằm trên lưng bố Trần Vỹ Đình từng nhận được nhiều lời khen ngợi về sự gắn kết giữa các thành viên. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng này luôn là chủ đề nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng nhờ sự ấm áp và tình cảm chân thành.

Truyền thông cũng điểm lại giai đoạn Hà Tuệ mang thai, khi cô và ông xã Trần Vỹ Đình cùng chia sẻ niềm vui đón thành viên mới. Dù là những ngôi sao hàng đầu, cả hai đều chọn cách bảo vệ sự riêng tư cho con trai khi giữ kín diện mạo của cậu bé trước truyền thông.

Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình lựa chọn chụp ảnh phiếu siêu âm để công bố tin vui. Ảnh: Weibo

Hà Tuệ và chồng đều lựa chọn giữ kín diện mạo của quý tử. Ảnh: Weibo

Nỗ lực duy trì phong độ sau khi làm mẹ

Sau khi sinh con, Hà Tuệ khá kín tiếng về đời tư để tập trung chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, cô đều chứng minh sức hút không hề giảm sút sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Sự giản dị và gần gũi trong cuộc sống hàng ngày chính là yếu tố giúp cô giữ vững cảm tình từ người hâm mộ.

Đáng chú ý, siêu mẫu đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ sau một thời gian ngắn. Việc cân bằng giữa trách nhiệm gia đình và duy trì phong độ nghề nghiệp giúp Hà Tuệ trở thành hình mẫu tiêu biểu cho xu hướng các nghệ sĩ hiện đại: sẵn sàng chia sẻ những giá trị gia đình thay vì chỉ xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy trên sàn diễn.