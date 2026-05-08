Siêu mẫu Heidi Klum chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm 7 năm ngày cưới bên Tom Kaulitz Siêu mẫu Heidi Klum đăng tải loạt ảnh hạnh phúc trong chuyến du lịch kỷ niệm 7 năm ngày cưới cùng ông xã Tom Kaulitz, đồng thời chia sẻ góc nhìn về vóc dáng.

Siêu mẫu Heidi Klum vừa công khai những khoảnh khắc ngọt ngào cùng ông xã Tom Kaulitz trong kỳ nghỉ nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Ở tuổi 53, nữ người đẹp quốc tế gây chú ý bởi phong cách tự tin, vóc dáng cân đối và tinh thần tràn đầy năng lượng bên người bạn đời kém 16 tuổi.

Khoảnh khắc kỷ niệm 7 năm ngày cưới của Heidi Klum

Nhân dịp đánh dấu chặng đường 7 năm gắn bó, Heidi Klum chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng cùng ông xã Tom Kaulitz và các thú cưng. Trong chuyến đi, nữ siêu mẫu nhận được món quà bất ngờ từ chồng gồm một bó hoa hồng đỏ cùng chùm bóng bay trang trí rực rỡ.

Heidi Klum thoải mái bày tỏ tình cảm đến ông xã Tom Kaulitz trong kỳ nghỉ.

Heidi Klum và Tom Kaulitz chính thức về chung một nhà vào năm 2019. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, cặp đôi đã tổ chức đám cưới riêng tư trên một chiếc du thuyền sang trọng tại Italy với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Sau 7 năm chung sống, hai người vẫn duy trì thói quen đi du lịch cùng nhau và thường xuyên bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội.

Nữ siêu mẫu nhận món quà lãng mạn từ chồng nhân dịp đặc biệt.

Quan điểm về vóc dáng và bí quyết giữ gìn hạnh phúc

Bên cạnh những hình ảnh lãng mạn, Heidi Klum từng chia sẻ chi tiết thú vị về cuộc sống gia đình. Cô cho biết chính ông xã là người động viên cô duy trì vóc dáng đầy đặn, tự nhiên thay vì chạy theo tiêu chuẩn hình thể thon gầy vốn phổ biến trong ngành thời trang. Tom Kaulitz nhận xét vẻ ngoài tràn đầy sức sống giúp cô trở nên thu hút hơn.

Heidi Klum duy trì sự tự tin và thần thái rạng rỡ ở tuổi 53.

Nhìn lại những bức ảnh thời kỳ đầu sự nghiệp, siêu mẫu thừa nhận lời khuyên của chồng hoàn toàn phù hợp với định hướng hiện tại. Cô khẳng định không tìm đến các loại thuốc giảm cân và tin rằng phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng sở hữu vẻ đẹp riêng biệt.

Việc nghệ sĩ quốc tế cởi mở chia sẻ khoảnh khắc đời thường ngày càng trở nên phổ biến, giúp rút ngắn khoảng cách với công chúng. Các chuyến du lịch gia đình hay kỷ niệm ngày cưới nhận được sự quan tâm lớn nhờ tính chân thật, dù mỗi ngôi sao đều chủ động cân bằng giữa hình ảnh công khai và sự riêng tư cá nhân.