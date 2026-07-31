Siêu mẫu Heidi Klum tự tin khoe vóc dáng tuổi 53 và chia sẻ quan điểm về cân nặng Ở tuổi 53, siêu mẫu biểu tượng Heidi Klum vẫn giữ vững sức hút khi xuất hiện trong chiến dịch mới, đồng thời bày tỏ thái độ thẳng thắn trước áp lực giảm cân.

Ở tuổi 53, siêu mẫu biểu tượng Heidi Klum tiếp tục thu hút sự chú ý của giới mộ điệu khi chia sẻ loạt hình ảnh quyến rũ trong kỳ nghỉ hè trên du thuyền. Xuất hiện trong thiết kế bikini dây màu đen từ thương hiệu Calzedonia kết hợp cùng mũ rộng vành, cựu người mẫu Victoria's Secret khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng thần thái tự tin.

Hình ảnh này nằm trong chiến dịch quảng bá sản phẩm mà cô đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu. Dù đã bước sang tuổi ngũ tuần, thần thái và vóc dáng của nữ siêu mẫu vẫn khẳng định vị thế đỉnh cao trong làng thời trang quốc tế.

Hình ảnh Heidi Klum tạo dáng táo bạo trên du thuyền để quảng bá sản phẩm do cô đảm nhận vai trò đại sứ.

Quan điểm thẳng thắn về cân nặng và áp lực ngành thời trang

Bên cạnh phong độ sắc vóc, Heidi Klum còn gây ấn tượng khi đưa ra quan điểm cởi mở về việc giữ gìn vóc dáng ở độ tuổi hiện tại. Trả lời phỏng vấn với Us Weekly hồi đầu tháng 7, cô khẳng định không quan tâm đến các loại thuốc giảm cân đang lan truyền như Ozempic.

Nữ siêu mẫu chia sẻ rằng khi lớn tuổi hơn, cơ thể sẽ nhìn đẹp hơn nếu không quá gầy. Cô thừa nhận bản thân đã tăng cân theo thời gian và không còn giữ số đo khắt khe như giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Đáng chú ý, chồng cô – nhạc sĩ Tom Kaulitz – chính là người đầu tiên nhận ra và ủng hộ sự thay đổi này. Anh đã khuyên cô nên ăn uống đầy đủ vì vóc dáng đầy đặn hơn một chút sẽ giúp cô trông rạng rỡ và đẹp hơn.

Chồng Heidi Klum - nhạc sĩ Tom Kaulitz.

Ban đầu, Heidi Klum cảm thấy bất ngờ vì môi trường thời trang vốn luôn đặt áp lực nặng nề lên việc phải duy trì hình thể siêu gầy. Dù vậy, sau khi xem lại những bức ảnh cũ, cô hoàn toàn đồng tình với góc nhìn của chồng mình.

Biểu tượng sắc đẹp bền vững theo thời gian

Từng được mệnh danh là “The Body” khi trở thành gương mặt đình đám của thương hiệu Victoria's Secret vào thập niên 1990, Heidi Klum đã xây dựng một sự nghiệp thời trang vô cùng rực rỡ.

Heidi Klum từng được mệnh danh là “The Body” sau khi trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của Victoria's Secret vào thập niên 1990.

Trong những năm gần đây, cô vẫn là gương mặt được các thương hiệu lớn tin tưởng trao gửi vị trí đại sứ, liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá đồ bơi và thời trang cao cấp. Phong thái tự tin cùng tư duy tích cực về cơ thể giúp siêu mẫu 53 tuổi tiếp tục giữ vững sức hút bền bỉ trong lòng công chúng.