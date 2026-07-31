Siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ bí quyết quản trị gia đình và cách giữ lửa hôn nhân Tại chương trình Sao Check, Thanh Hằng gây chú ý khi chia sẻ về khái niệm 'quản trị gia đình', cách chữa lành bằng sự tĩnh lặng và hôn nhân ngọt ngào.

Xuất hiện tại chương trình Sao Check, người đẹp Thanh Hằng đã mang đến những góc nhìn thú vị về cuộc sống phía sau sàn diễn. Dù bận rộn với lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc, nữ siêu mẫu vẫn duy trì được sự cân bằng tinh thần và giữ cho tổ ấm gia đình luôn ngăn nắp, ấm cúng.

Cân bằng cuộc sống bằng không gian tĩnh lặng và thiền định

Đối mặt với cường độ công việc cao và áp lực liên tục, Thanh Hằng thừa nhận bản thân đôi khi không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Tuy nhiên, cô luôn biết cách nhanh chóng xốc lại tinh thần. Sau những giờ làm việc cống hiến hết mình, nữ nghệ sĩ lựa chọn quay trở về với không gian riêng tư, không gặp gỡ ai để tự nạp lại năng lượng.

Bên cạnh đó, cô lựa chọn phương pháp thả lỏng tâm trí theo hướng thiền định. Trong không gian yên tĩnh, cô cảm nhận từng tế bào trên cơ thể được phục hồi. Sự đối lập giữa môi trường giải trí sôi động và sự tĩnh lặng khi trở về nhà chính là yếu tố giúp nữ siêu mẫu duy trì nguồn năng lượng dồi dào.

Khái niệm quản trị gia đình của người phụ nữ hiện đại

Khi rời xa ánh đèn sân khấu, Thanh Hằng chọn phong cách thời trang đơn giản với áo thun ba lỗ, quần xoọc hoặc quần ống rộng để cảm thấy thoải mái nhất trong ngôi nhà của mình. Khi có thời gian rảnh, cô dành trọn niềm yêu thích cho việc dọn dẹp nhà cửa và tự tay chuẩn bị các bữa ăn.

Đặc biệt, Thanh Hằng thu hút sự chú ý khi đưa ra khái niệm "quản trị gia đình". Theo nữ nghệ sĩ, dù công việc bận rộn và phải di chuyển thường xuyên, cô vẫn thiết lập quy trình để việc sinh hoạt gia đình diễn ra trơn tru. Cô đảm bảo các nhu cầu ăn uống, vật dụng trong nhà và sự chăm sóc dành cho người chồng không bao giờ bị thiếu hụt.

Cuộc sống hôn nhân giản dị và tâm thế đón nhận niềm vui mới

Chia sẻ thêm về cuộc sống vợ chồng, Thanh Hằng hài hước tiết lộ tên lưu của ông xã trong điện thoại chỉ đơn giản là "Ổng". Do đặc thù công việc khác biệt khi cô hoạt động nghệ thuật còn chồng là viên chức Nhà nước, tin nhắn trao đổi quen thuộc nhất giữa hai người thường là "Chồng sao rồi?".

Khi được hỏi về kế hoạch sinh con sau khi hoàn thành các dự án phim ảnh, nữ siêu mẫu cho biết cô giữ tâm lý hoàn toàn thoải mái và đón nhận mọi thứ theo tự nhiên. Sau thời gian làm việc bận rộn, ưu tiên lớn nhất của Thanh Hằng hiện tại là dành thời gian nghỉ ngơi và vun đắp cho hạnh phúc gia đình.