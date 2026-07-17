Siêu mẫu Thanh Hằng đón sinh nhật tuổi 43: Nhan sắc trẻ trung và hôn nhân viên mãn Nhân dịp sinh nhật tuổi 43, siêu mẫu Thanh Hằng khiến người hâm mộ trầm trồ với vẻ ngoài rạng rỡ bên ông xã Trần Nhật Minh. Những khoảnh khắc ấm áp trong buổi tiệc sớm cho thấy cuộc sống viên mãn của biểu tượng thời trang làng mốt Việt.

Siêu mẫu Thanh Hằng vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc đón tuổi mới trong không gian ấm cúng, ngập tràn hoa và quà tặng. Dù ngày sinh nhật chính thức là 22/07, nữ siêu mẫu đã bắt đầu tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên gia đình và bạn bè thân thiết từ sớm.

Thần thái rạng rỡ và phong cách tối giản của biểu tượng làng mốt

Trong những hình ảnh mới nhất, Thanh Hằng gây ấn tượng với mái tóc ngắn cá tính và trang phục áo sơ mi tông màu trung tính. Ở tuổi 43, cô vẫn giữ được làn da căng mịn và vóc dáng chuẩn, minh chứng cho phong độ bền bỉ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nữ siêu mẫu bày tỏ sự biết ơn khi mỗi ngày đều nhận được sự quan tâm và yêu thương từ những người xung quanh.

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe nhan sắc rạng rỡ trong tiệc sinh nhật tuổi 43. (Nguồn: FBNV)

Không gian buổi tiệc được trang trí tinh tế với nhiều hoa tươi và bánh kem. Những món quà từ các thương hiệu cao cấp cũng xuất hiện, cho thấy đẳng cấp của một trong những ngôi sao hàng đầu giải trí Việt. Tuy nhiên, điểm thu hút nhất chính là nụ cười hạnh phúc và thần thái tự tin của Thanh Hằng khi bước sang một chương mới của cuộc đời.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên nhạc trưởng Trần Nhật Minh

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy tình cảm bên ông xã - nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Trong tiệc sinh nhật sớm, những khung hình cặp đôi bên nhau nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Thanh Hằng và ông xã gây chú ý. (Nguồn: FBNV)

Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho sự đẹp đôi và viên mãn của hai vợ chồng. Việc Thanh Hằng cởi mở hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư thay vì kín tiếng như trước đây nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Siêu mẫu Thanh Hằng đón tuổi mới trong không gian ngập tràn yêu thương. (Nguồn: FBNV)

Dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ và đồng nghiệp đã để lại lời chúc mừng. Đa số ý kiến đều ngưỡng mộ khả năng "lão hóa ngược" và phong cách sống tích cực của nữ siêu mẫu. Ở tuổi 43, Thanh Hằng hiện vẫn là biểu tượng sắc đẹp và là nguồn cảm hứng về phong cách cho nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.