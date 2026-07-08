Siêu mẫu Thanh Hằng gây bất ngờ với diện mạo trẻ trung sau khi cắt tóc ngắn Sau hơn 2 thập kỷ gắn liền với mái tóc dài thương hiệu, siêu mẫu Thanh Hằng vừa quyết định làm mới hình ảnh bằng kiểu tóc bob cá tính, nhận được nhiều lời khen ngợi về thần thái và nhan sắc 'hack tuổi'.

Thanh Hằng vừa khiến giới mộ điệu và người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ loạt hình ảnh mới với mái tóc ngắn cá tính. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật và định hình phong cách với mái tóc dài sang trọng, quyết định thay đổi lần này của nữ siêu mẫu được đánh giá là một bước đi táo bạo nhằm làm mới hình ảnh cá nhân trong giai đoạn mới của sự nghiệp.

Phân tích phong cách mới của siêu mẫu Thanh Hằng

Trong bộ ảnh mới nhất, Thanh Hằng xuất hiện trong trang phục trắng xuyên thấu thanh lịch. Điểm nhấn quan trọng nhất chính là kiểu tóc bob được cắt gọn, ôm sát gương mặt, giúp tôn vinh những đường nét sắc sảo vốn có. Sự thay đổi này không chỉ mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn so với tuổi thật mà còn duy trì được thần thái của một ngôi sao hạng A.

Thanh Hằng gây bất ngờ với mái tóc ngắn, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động.

Trên các nền tảng mạng xã hội, diện mạo mới của cô nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Đa số ý kiến cho rằng cấu trúc khuôn mặt của Thanh Hằng rất phù hợp với các kiểu tóc ngắn hiện đại, tạo nên sự năng động và đầy sức sống nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch cần thiết.

Sự tương đồng với hình tượng kinh điển trong quá khứ

Nhiều khán giả tinh ý đã nhận ra sự tương đồng giữa hình ảnh hiện tại và nhân vật của Thanh Hằng trong bộ phim "Nụ Hôn Thần Chết" ra mắt năm 2008. Thời điểm đó, mái tóc ngắn cũng là yếu tố quan trọng giúp cô xây dựng hình tượng nhân vật hiện đại, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ điện ảnh Việt.

Nhan sắc của Thanh Hằng sau khi cắt tóc ngắn.

Dù đã ấp ủ ý định thay đổi từ lâu, Thanh Hằng thừa nhận cô từng chần chừ vì bạn bè tiếc nuối mái tóc dài. Ngoài ra, tóc dài cũng giúp cô linh hoạt hơn trong việc tạo kiểu cho các show thời trang. Tuy nhiên, sau vài ngày cân nhắc kỹ lưỡng về việc làm mới bản thân, cô đã quyết định thực hiện sự thay đổi này.

Chiến lược làm mới hình ảnh cho dự án Mesdames Thanh Sắc

Việc thay đổi kiểu tóc không chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân mà còn gắn liền với sự trở lại của cô trong dự án điện ảnh "Mesdames Thanh Sắc". Đây là bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như Hồng Ánh, Lương Thế Thành, hứa hẹn sẽ là một tác phẩm được đầu tư chỉn chu về cả nội dung lẫn bối cảnh.

Gần đây, Thanh Hằng tái xuất màn ảnh rộng với dự án phim Mesdames Thanh Sắc.

Sau hơn 20 năm làm nghề, sự chuyên nghiệp và tinh thần không ngừng làm mới bản thân chính là chìa khóa giúp Thanh Hằng giữ vững vị thế trong làng giải trí. Dự án điện ảnh sắp tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng của cô sau thời gian dài tập trung cho lĩnh vực thời trang và vai trò giám khảo truyền hình.