Siêu mẫu Thanh Hằng khoe vóc dáng săn chắc trong loạt ảnh nghỉ dưỡng biển Siêu mẫu Thanh Hằng thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh khoe vóc dáng săn chắc, phong cách thời trang tinh tế trong chuyến nghỉ dưỡng biển.

Siêu mẫu Thanh Hằng gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng bên bờ biển với phong cách thời trang phóng khoáng và thần thái rạng rỡ. Dù đã bước sang tuổi ngoài 40, nữ siêu mẫu vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao của một biểu tượng thời trang hàng đầu Việt Nam nhờ vóc dáng săn chắc cùng lối sống kỷ luật.

Phong cách thời trang ấn tượng trong chuyến nghỉ dưỡng

Trong loạt ảnh mới, Thanh Hằng lựa chọn bộ áo tắm hai mảnh kết hợp khéo léo cùng áo khoác mỏng màu xanh nhạt và quần jeans ống rộng. Sự kết hợp này mang lại tổng thể vừa trẻ trung, năng động vừa tôn lên đường nét gợi cảm một cách tinh tế.

Thanh Hằng mặc áo tắm nửa kín nửa hở quyến rũ.

Thiết kế áo tắm nửa kín nửa hở giúp nữ siêu mẫu khoe trọn vòng eo săn chắc cùng vóc dáng cân đối. Bên cạnh lợi thế hình thể, cô thu hút người nhìn nhờ thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và cách tạo dáng tự nhiên trước khung cảnh biển xanh cát trắng. Làn da khỏe khoắn cùng tư duy phối đồ tối giản giúp hình ảnh của người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Hình ảnh năng động, trẻ trung nhưng cũng vô cùng cuốn hút của Thanh Hằng.

Bí quyết giữ gìn vóc dáng và sức hút bền bỉ

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Hằng tận hưởng cuộc sống hôn nhân kín tiếng và cân bằng tốt giữa công việc nghệ thuật với gia đình. Nữ người mẫu không chỉ thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn với vai trò vedette mà còn là gương mặt được nhiều thương hiệu cao cấp lựa chọn hợp tác.

Bên cạnh đó, cô tiếp tục khẳng định vị thế qua các dự án phim ảnh và chương trình truyền hình. Sự chuyên nghiệp, hình ảnh chỉn chu cùng lối ứng xử khéo léo giúp cô duy trì tầm ảnh hưởng bền vững qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Thanh Hằng duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Để duy trì diện mạo trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực, Thanh Hằng tuân thủ chế độ luyện tập đều đặn và chế độ dinh dưỡng khoa học. Lối sống lành mạnh cùng sự nghiêm túc với nghề chính là bí quyết giúp nữ siêu mẫu luôn giữ được vẻ đẹp quyến rũ và vị thế đặc biệt trong lòng khán giả.