Siêu mẫu Thanh Hằng trải lòng về 20 năm dấn thân nghệ thuật và điểm tựa gia đình Tại chương trình Sao Check, siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ về hành trình hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật, dự án điện ảnh mới cùng sự đồng hành của người bạn đời.

Trong chương trình Sao Check mới nhất, siêu mẫu và diễn viên Thanh Hằng đã nhìn lại hành trình hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật. Cô cởi mở chia sẻ về kỷ niệm tuổi thơ, cơ duyên bước lên sàn diễn chuyên nghiệp và những trải nghiệm hậu trường cùng ông xã nhạc trưởng trong dự án điện ảnh mới.

Đam mê làm nghề và tư duy thích nghi với thị trường điện ảnh

Trò chuyện cùng MC Thái Trang, Thanh Hằng điểm lại những dấu ấn phòng vé nổi bật như top 5 doanh thu năm 2017 với tác phẩm Mẹ chồng hay top 4 năm 2018 với Chị chị em em. Cô thừa nhận bản thân ít khi ngồi thống kê con số, bởi động lực lớn nhất giữ cô ở lại với nghề chính là đam mê hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau.

Bên cạnh đó, nữ siêu mẫu nhận định bối cảnh điện ảnh đã có nhiều thay đổi so với mười năm trước, đòi hỏi người làm nghệ thuật phải liên tục cập nhật và thích nghi. Trước sự bùng nổ của các bộ phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng trong hai năm gần đây, Thanh Hằng khẳng định việc trở lại màn ảnh rộng vào năm 2026 không vì chạy theo trào lưu thương mại, mà đến từ sự cân nhắc kỹ lưỡng đối với tính tiếp nối của vai diễn.

Thử thách trong dự án mới và sự đồng hành của người bạn đời

Trở lại màn ảnh rộng với dự án Madame Thanh Sắc, Thanh Hằng đối mặt với nhiều áp lực khi phải bước ra khỏi vùng an toàn. Tư duy cởi mở của đạo diễn đòi hỏi nữ diễn viên phải mở rộng góc nhìn và thấu hiểu nhân vật một cách trọn vẹn hơn.

Đáng chú ý, sự đồng hành của người bạn đời đóng vai trò là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cô. Ông xã nhạc trưởng không chỉ góp ý kịch bản, đảm nhận phần nhạc phim mà còn hỗ trợ cô tập luyện các phân đoạn vũ đạo ngay tại nhà, tạo tâm lý thoải mái để nữ nghệ sĩ tập trung cho vai diễn.

Ký ức tuổi thơ và bản lĩnh của biểu tượng thời trang

Nhìn lại quá khứ, Thanh Hằng tiết lộ từng nằm trong đội tuyển đá cầu thành phố từ năm lớp 6. Thời điểm đó, cô thường xuyên đạp xe từ nhà ở khu vực Bình Thạnh đến số 8 Phan Đăng Lưu để tập luyện, gắn liền với hình ảnh năng động và làn da ngăm đen đặc trưng.

Cơ duyên nghệ thuật gõ cửa khi một người bạn gửi hồ sơ đăng ký dự thi báo chí giúp cô. Sau bước đệm hoa hậu, Thanh Hằng lấn sân sang điện ảnh nhờ sự khích lệ và trao cơ hội từ các đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và Nguyễn Quang Dũng.

Trở thành người mẫu duy trì vị thế hàng đầu qua nhiều thập kỷ, Thanh Hằng luôn giữ nguyên tắc tôn trọng thông điệp của nhà thiết kế trong từng bước catwalk. Dù trải qua không ít khó khăn trong nghề, cô lựa chọn đối mặt với tinh thần tích cực, hướng về phía trước và trân trọng cơ hội được tiếp tục cống hiến.