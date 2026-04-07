Siêu mẫu Võ Hoàng Yến xử lý sự cố giày cao gót tại show Serenade of Summer Tại show diễn Serenade of Summer, siêu mẫu Võ Hoàng Yến gây chú ý với màn xử lý sự cố trang phục chuyên nghiệp. Dù gặp trục trặc với giày cao gót, cô vẫn duy trì nhịp độ catwalk ổn định và thể hiện bản lĩnh của một người mẫu dày dặn kinh nghiệm.

Mới đây, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi đăng tải khoảnh khắc trình diễn tại show thời trang Serenade of Summer (Mùa hè đẹp nhất). Đây là sự kiện quy mô của bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc & Son, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong làng mẫu Việt Nam.

Bản lĩnh xử lý sự cố trên sàn runway

Trong lúc đang thực hiện phần trình diễn, Võ Hoàng Yến bất ngờ gặp trục trặc kỹ thuật với đôi giày cao gót. Tuy nhiên, thay vì lúng túng, nữ siêu mẫu đã thể hiện kỹ thuật kiểm soát sàn diễn điêu luyện. Cô không để sự cố làm gián đoạn nhịp độ bước đi, đảm bảo tính liên tục và không gây ảnh hưởng đến tổng thể sân khấu.

Sự chuyên nghiệp này đến từ kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong ngành thời trang. Ánh mắt sắc lạnh cùng những bước đi dứt khoát giúp cô biến một tình huống ngoài ý muốn thành cơ hội khẳng định khả năng làm chủ sàn diễn (runway) gần như tuyệt đối.

Dù gặp sự cố với đôi giày cao gót nhưng cô vẫn giữ thần thái tự tin và xử lý chuyên nghiệp. Ảnh: Chụp màn hình

Phản ứng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Ngay sau show diễn, khoảnh khắc này đã nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh việc đánh giá cao kỹ năng chuyên môn, khán giả còn bày tỏ sự thích thú trước phản ứng hài hước của Võ Hoàng Yến. Cô thẳng thắn chia sẻ về tình huống này với phong cách cá tính: "Cái giây giày mày kiếm chuyện với chị hả? Chị kệ mày, chị catwalk, thank you".

Nhiều ý kiến cho rằng chính tinh thần thoải mái và sự tự tin đã giúp nữ siêu mẫu biến một rủi ro kỹ thuật thành một khoảnh khắc giải trí ấn tượng, góp phần gia tăng sức hút cho phần trình diễn.

Phản ứng Võ Hoàng Yến khi gặp sự cố với đôi giày 17cm. Ảnh: Chụp màn hình

Vị thế của "cỗ máy runway" trong làng mẫu Việt

Võ Hoàng Yến từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng của thế hệ người mẫu vàng tại Việt Nam. Với kỹ thuật catwalk chắc chắn và thần thái đặc trưng, cô thường xuyên đảm nhận các vị trí quan trọng như vedette hoặc first face trong các show diễn lớn.

Bên cạnh vai trò người mẫu, cô còn ghi dấu ấn khi đảm nhận vị trí huấn luyện viên và giám khảo tại nhiều chương trình truyền hình thực tế. Tại đây, cô đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và định hình tư duy nghề nghiệp chuyên nghiệp cho thế hệ người mẫu trẻ.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến là một trong những cái tên tiêu biểu trong làng mẫu Việt. Ảnh: FBNV

Dù là một ngôi sao đình đám, Võ Hoàng Yến khá kín tiếng trong đời sống cá nhân để tập trung tối đa cho sự nghiệp nghệ thuật. Sự bền bỉ và nghiêm túc trong nghề giúp cô duy trì hình ảnh một nghệ sĩ độc lập, giàu bản lĩnh trong mắt công chúng suốt nhiều năm qua.