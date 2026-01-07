Siêu mẫu Xuân Lan gặp vấn đề sức khỏe do viêm khớp gối vì làm việc quá tải Siêu mẫu Xuân Lan khiến người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ tình trạng viêm khớp gối nghiêm trọng do cường độ làm việc quá tải, gây khó khăn lớn trong sinh hoạt và di chuyển hằng ngày.

Siêu mẫu Xuân Lan, một trong những gương mặt kỳ cựu của làng thời trang Việt Nam, vừa chia sẻ về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại trên trang cá nhân. Sau nhiều năm duy trì lịch trình làm việc dày đặc trong các vai trò từ người mẫu, đào tạo đến diễn xuất, cơ thể của nữ siêu mẫu đã bắt đầu xuất hiện những tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng.

Tình trạng viêm khớp gối do cường độ làm việc quá tải

Cụ thể, Xuân Lan cho biết cô đang phải đối mặt với tình trạng viêm khớp gối do quá tải và kích thích bao hoạt dịch. Những triệu chứng này khiến các hoạt động cơ bản như đi lại, đứng lên hay ngồi xuống đều trở nên vô cùng khó khăn. Nữ siêu mẫu mô tả vùng đầu gối hiện tại bị sưng to, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và công việc.

Siêu mẫu Xuân Lan cập nhật tình trạng sức khỏe, nhận sự quan tâm từ nhiều người.

Trước tình trạng này, Xuân Lan bày tỏ sự lo lắng và đang tìm kiếm các phương pháp điều trị phù hợp để sớm hồi phục. Việc gặp chấn thương ở khớp gối là một trở ngại lớn đối với một người mẫu chuyên nghiệp, vốn thường xuyên phải di chuyển và làm việc trên những đôi giày cao gót trong thời gian dài.

Phản ứng từ đồng nghiệp và khán giả

Thông tin về sức khỏe của Xuân Lan nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng nghệ sĩ và người hâm mộ. Nhiều đồng nghiệp đã gửi lời thăm hỏi, động viên cô dành thời gian nghỉ ngơi để cơ thể có điều kiện tái tạo. Một số khán giả cũng đưa ra lời khuyên thiết thực như việc hạn chế sử dụng giày cao gót và giảm cường độ tập luyện để tránh làm tình trạng viêm nhiễm trở nên trầm trọng hơn.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng đây là hệ quả tất yếu sau nhiều năm Xuân Lan cống hiến hết mình cho nghệ thuật với cường độ cao. Việc lắng nghe cơ thể và điều chỉnh nhịp độ làm việc là cần thiết để bảo đảm sức khỏe lâu dài.

Đồng nghiệp, khán giả mong siêu mẫu Xuân Lan sớm hồi phục sức khỏe.

Nỗ lực duy trì sức ảnh hưởng ở tuổi ngoài 40

Dù đã bước sang tuổi ngoài 40, Xuân Lan vẫn chứng tỏ nguồn năng lượng bền bỉ khi liên tục xuất hiện trong các chương trình thời trang lớn, các cuộc thi tìm kiếm tài năng và điều hành các dự án đào tạo người mẫu trẻ. Bên cạnh đó, cô còn mở rộng sức ảnh hưởng sang lĩnh vực điện ảnh.

Gần đây nhất, nữ siêu mẫu đã góp mặt trong bộ phim "Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ". Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, tác phẩm này đã kết thúc hành trình tại rạp với doanh thu đạt khoảng 12 tỷ đồng. Dù nhận về những phản hồi đa chiều, đây vẫn được xem là một bước chuyển mình đầy nỗ lực của Xuân Lan trong sự nghiệp diễn xuất.

Nhìn chung, sự cố về sức khỏe lần này là lời nhắc nhở quan trọng về việc cân bằng giữa đam mê nghề nghiệp và việc chăm sóc bản thân. Người hâm mộ hiện đang kỳ vọng nữ siêu mẫu sẽ sớm điều trị dứt điểm chấn thương để tiếp tục đồng hành cùng các dự án nghệ thuật trong tương lai.