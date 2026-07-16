Siêu phẩm của Enzo Fernandez và màn đáp trả từ Tam Sư: Đại chiến Anh - Argentina rực cháy tại Atlanta Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo đẳng cấp giúp Enzo Fernandez ghi bàn, nhưng Anthony Gordon đã kịp thời lên tiếng giữ lại hy vọng cho tuyển Anh trong trận bán kết World Cup 2026 đầy nghẹt thở.

Trận bán kết World Cup 2026 tại Sân vận động Atlanta đã biến thành một sân khấu của những cung bậc cảm xúc tột cùng. Hai thế lực hàng đầu của bóng đá thế giới, Anh và Argentina, đã cống hiến một màn so tài đỉnh cao, nơi những toan tính chiến thuật của Thomas Tuchel và Lionel Scaloni va chạm nảy lửa ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Khoảnh khắc thiên tài của Enzo Fernandez và nhãn quan của Messi

Argentina, với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, đã chủ động áp đặt lối chơi nhờ sự cơ động của bộ ba tiền vệ Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister. Trong một thế trận giằng co, bước ngoặt đã đến từ một cái tên quen thuộc. Lionel Messi, trong vai trò hạt nhân lối chơi, đã thực hiện đường chuyền dọn cỗ tinh tế để Enzo Fernandez tung ra cú dứt điểm tầm xa sấm sét, không cho thủ thành tuyển Anh bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Enzo Fernandez tung siêu phẩm sút xa sau đường kiến tạo của Lionel Messi. Ảnh: Getty Images.

Lời khẳng định của Anthony Gordon và tinh thần Tam Sư

Không hề nao núng sau bàn thua, đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel đã vùng lên mạnh mẽ. Tận dụng tốc độ ở hai hành lang cánh, "Tam Sư" liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương bằng những pha chuyển trạng thái nhanh. Thành quả đến khi Morgan Rogers thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh phải, tạo điều kiện cho Anthony Gordon ập vào dứt điểm cận thành gọn gàng, san bằng tỷ số 1-1 trong sự vỡ òa của các cổ động viên xứ sở sương mù.

Anthony Gordon trở thành người hùng của tuyển Anh sau pha dứt điểm chính xác. Ảnh: Getty Images.

Cuộc đấu trí trên sa bàn: Tuchel đối đầu Scaloni

Về mặt chiến thuật, sơ đồ 4-2-3-1 của tuyển Anh đã gặp không ít khó khăn trước hệ thống 4-1-3-2 linh hoạt của Argentina. Jude Bellingham, nguồn cảm hứng lớn nhất của bóng đá Anh với 6 bàn thắng từ đầu giải, luôn bị đeo bám sát sao bởi Leandro Paredes. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, Messi vẫn là "linh hồn" trong mọi đợt lên bóng của đại diện Nam Mỹ, liên tục kéo giãn đội hình đối thủ để tạo khoảng trống cho Julian Alvarez.

Đội hình ra sân của tuyển Anh và Argentina. Ảnh: Bongda.com.vn.

Thống kê cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai đội. Dù Argentina đang sở hữu chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp, nhưng tuyển Anh với sức trẻ và lối chơi trực diện đã chứng minh họ là đối thủ không dễ bị khuất phục. Cuộc chiến tại khu vực trung lộ giữa Declan Rice và cặp bài trùng De Paul - Enzo thực sự là điểm nóng quyết định nhịp độ trận đấu.

Màn đối đầu trực tiếp giữa Lionel Messi và Jude Bellingham quyết định cục diện trận đấu. Ảnh: NDTV Sports.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1 sau những phút thi đấu chính thức đầy căng thẳng. Kết quả này phản ánh đúng cục diện trên sân, khi cả hai đội đều có những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân nhưng cũng bộc lộ những toan tính thận trọng của một trận bán kết World Cup. Bản lĩnh và sự lỳ lợm trong những phút tiếp theo sẽ là chìa khóa để xác định cái tên cuối cùng bước vào trận chung kết lịch sử.