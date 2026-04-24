Siêu phẩm đánh gót phút 119 đưa Stuttgart vào chung kết Cúp Quốc gia gặp Bayern Tiago Tomas ghi bàn thắng quyết định đầy ngẫu hứng giúp Stuttgart ngược dòng hạ Freiburg 2-1 sau 120 phút để giành vé đấu Bayern Munich tại chung kết Cúp Quốc gia Đức.

Stuttgart đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết DFB Pokal (Cúp Quốc gia Đức) sau chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Freiburg. Cú đánh gót điệu nghệ của Tiago Tomas ở phút 119 không chỉ kết thúc 120 phút nghẹt thở tại MHPArena mà còn mở ra cơ hội đăng quang lịch sử trước đối thủ Bayern Munich tại Berlin.

Sự thực dụng của Freiburg và khởi đầu khó khăn cho Stuttgart

Dù sở hữu lợi thế sân nhà và chủ động đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu, Stuttgart sớm phải nhận gáo nước lạnh từ sự thực dụng của đội khách. Phút 28, từ một tình huống phạt góc gây lộn xộn, Matthias Ginter kiến tạo bằng đầu để Maximilian Eggestein nhanh chân dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Freiburg.

Bàn thua bất ngờ khiến đoàn quân của huấn luyện viên Sebastian Hoeness choáng váng. Trong suốt phần còn lại của hiệp một, dù nỗ lực dồn ép, các chân sút như Deniz Undav hay Ermedin Demirovic đều tỏ ra kém duyên trước hàng phòng ngự lăn xả của đối phương.

Sức bật từ băng ghế dự bị và bàn gỡ của Deniz Undav

Bước sang hiệp hai, Stuttgart gia tăng cường độ tấn công với những pha hãm thành liên tiếp từ hai hành lang cánh. Sự xuất hiện của Bilal El Khannouss từ băng ghế dự bị đã mang lại luồng gió mới, giúp lối chơi của đội chủ nhà trở nên thanh thoát và biến ảo hơn hẳn.

Thành quả đến ở phút 70 khi chính El Khannouss thực hiện pha bứt tốc dũng mãnh rồi kiến tạo thuận lợi cho Deniz Undav. Tiền đạo mang áo số 26 không bỏ lỡ cơ hội với pha dứt điểm quyết đoán vào góc xa, san bằng cách biệt 1-1 cho đội bóng chủ quản.

Cao trào phút 119 và tấm vé tới Berlin

Trận đấu buộc phải bước vào hiệp phụ khi hai đội không thể dứt điểm trận đấu trong 90 phút chính thức. Stuttgart áp đảo hoàn toàn thế trận với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 4.24. Tuy nhiên, vận may dường như ngoảnh mặt khi Chris Fuhrich sút bóng trúng cột dọc và thủ thành Florian Muller cứu thua xuất thần trước cú dứt điểm của El Khannouss.

Tưởng chừng trận đấu phải phân định trên chấm luân lưu, bước ngoặt định mệnh đã xuất hiện ở phút 119. Cầu thủ vào sân thay người Badredine Bouanani thực hiện quả tạt tầm trung khó chịu vào vòng cấm. Trong tư thế quay lưng với khung thành, Tiago Tomas thực hiện cú đánh gót đầy ngẫu hứng đưa bóng vào góc xa, khiến cả cầu trường MHPArena nổ tung.

Thống kê trận đấu Stuttgart vs Freiburg

Thông số Stuttgart Freiburg Tỷ số 2 1 Bàn thắng Deniz Undav (70'), Tiago Tomas (119') Maximilian Eggestein (28') Chỉ số xG 4.24 1.12 Trọng tài Tobias Welz

Thắng lợi quả cảm giúp "Thiên nga trắng" đứng trước cơ hội tạo nên lịch sử tại Berlin khi đối đầu với nhà vô địch Bundesliga Bayern Munich ở trận đấu cuối cùng của mùa giải.