Siêu phẩm sút xa của Ayari giúp Thụy Điển dẫn trước Tunisia tại World Cup 2026 Tiền vệ Yasin Ayari ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 7, giúp Thụy Điển chiếm ưu thế trước Tunisia trong hiệp một tại bảng World Cup 2026 trên sân Estadio BBVA.

Trận đấu giữa Thụy Điển và Tunisia tại vòng bảng World Cup 2026 đã bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên. Đại diện Bắc Âu sớm khẳng định sức mạnh với bàn mở tỷ số đẳng cấp, đẩy Tunisia vào thế phải rượt đuổi trong hiệp một đầy kịch tính trên sân Estadio BBVA.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Yasin Ayari

Phút thứ 7, từ một tình huống triển khai tấn công mạch lạc, Yasin Ayari nhận bóng ở khoảng cách ngoài vòng cấm. Tiền vệ của Thụy Điển thực hiện cú dứt điểm quyết đoán bằng chân phải, đưa bóng găm thẳng vào khung thành đối phương trong sự bất lực của thủ thành Chamakh. Bàn thắng sớm không chỉ giúp Thụy Điển giải tỏa áp lực mà còn buộc Tunisia phải thay đổi chiến thuật thực dụng ban đầu.

Sơ đồ chiến thuật và nhân sự hai đội

HLV Graham Potter bên phía Thụy Điển tiếp tục tin dùng sơ đồ 3-4-1-2 với thiên hướng kiểm soát không gian. Trong khi đó, Tunisia dưới sự dẫn dắt của HLV Sabri Lamouchi vận hành hệ thống 4-2-3-1 với khối đội hình thấp để chờ đợi cơ hội phản công.

Vị trí Thụy Điển (3-4-1-2) Tunisia (4-2-3-1) Thủ môn Nordfeldt Chamakh Hàng hậu vệ Hien, Lindelof, Lagerbielke Valery, Talbi, Rekik, Abdi Hàng tiền vệ Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson Skhiri, Khedira, Ben Hamida Hàng công Nygren, Isak, Gyokeres Mejbri, Ben Slimane, Saad

Điểm nóng trung tuyến và vai trò của Hannibal Mejbri

Khu vực trung lộ trở thành tâm điểm của những pha tranh chấp quyết liệt. Phía Tunisia kỳ vọng nhiều vào khả năng điều tiết của Hannibal Mejbri. Cựu tài năng trẻ của Man Utd, hiện khoác áo Burnley, đóng vai trò là "trạm trung chuyển" bóng quan trọng, nỗ lực kết nối hàng thủ với các tiền đạo phía trên nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Mejbri là ngôi sao quan trọng của Tunisia.

Sức ép từ hàng công Thụy Điển

Dù có bàn dẫn trước, Thụy Điển không có dấu hiệu dừng lại. Bộ đôi tiền đạo Viktor Gyokeres (Arsenal) và Alexander Isak liên tục di chuyển rộng để kéo giãn hàng thủ đối phương. Sự cơ động của bộ ba Nygren, Gyokeres và Isak đã tạo ra nhiều khoảng trống cho các tiền vệ biên như Bernhardsson dâng cao, duy trì áp lực liên tục lên khung thành Tunisia.

Phân tích cục diện hiệp một

Thống kê cho thấy Thụy Điển kiểm soát bóng vượt trội trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, hàng thủ của họ vẫn bộc lộ những khoảng hở khi đẩy cao đội hình, điều mà Tunisia đã cố gắng khai thác thông qua tốc độ của các cầu thủ chạy cánh. Những trung vệ như Victor Lindelof đã phải làm việc tập trung để ngăn chặn các đường chuyền hướng tới vị trí của Chaouat bên phía đội bóng Bắc Phi.

Kết thúc hiệp một, tỷ số là 1-0 nghiêng về phía Thụy Điển. Với hỏa lực mạnh mẽ và sự tự tin đang lên cao, đoàn quân của Graham Potter đang nắm lợi thế lớn để giành trọn 3 điểm trong trận ra quân tại bảng đấu World Cup năm nay.