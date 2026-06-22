Siêu phẩm 'tên lửa' từ 30 mét đưa Cape Verde vào lịch sử World Cup Tiền vệ Kevin Pina khiến cả thế giới ngỡ ngàng với cú sút phạt không tưởng vào lưới Uruguay, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của Cape Verde tại đấu trường World Cup.

Kevin Pina đã chọn cách không thể ấn tượng hơn để ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Cape Verde. Phút 21 trong cuộc đối đầu với Uruguay tại bảng H World Cup 2026, tiền vệ 28 tuổi tung ra một "tên lửa" từ khoảng cách gần 30 mét, ghim thẳng vào góc chết khung thành của thủ môn kỳ cựu Fernando Muslera, mở ra một chương mới cho bóng đá đảo quốc Tây Phi.

Pina ghi bàn từ một cú đá phạt với khoảng cách gần 30 mét. Ảnh: Reuters.

Khoảnh khắc thiên tài của Kevin Pina

Trong thế trận bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đại diện Nam Mỹ, Cape Verde bất ngờ được hưởng quả đá phạt ở cự ly xa. Thay vì một pha phối hợp hay treo bóng vào vòng cấm, Kevin Pina quyết định thực hiện cú dứt điểm thẳng. Bóng rời chân tiền vệ này với quỹ đạo căng như kẻ chỉ, đạt tốc độ cực cao khiến Muslera dù đã bay người hết cỡ cũng không thể chạm tay vào bóng.

Bàn thắng ngay lập tức gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều chuyên gia và cổ động viên nhận định đây là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng bàn thắng đẹp nhất giải đấu. Trên các diễn đàn quốc tế, pha lập công này được mô tả là một sự kết hợp hoàn hảo giữa lực sút và độ chính xác tuyệt đối.

Cột mốc lịch sử và những giọt nước mắt

Giá trị của pha lập công không chỉ nằm ở vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đây là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử Cape Verde tại một kỳ World Cup. Với quốc gia lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khoảnh khắc Kevin Pina đưa bóng vào lưới Uruguay chính là đỉnh cao của niềm tự hào dân tộc.

Sau khi lập siêu phẩm, tiền vệ 28 tuổi đã không kìm nén được cảm xúc. Anh quỳ xuống sân và bật khóc nức nở trong vòng tay chúc mừng của các đồng đội. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng giàu cảm xúc nhất của World Cup 2026, minh chứng cho khát khao và nghị lực của những đội bóng nhỏ tại sân chơi lớn.

Cục diện bảng H đầy biến động

Trận hòa đầy quả cảm của Cape Verde trước Uruguay, cùng với việc Lamine Yamal mở tỷ số giúp Tây Ban Nha đánh bại Saudi Arabia 1-0, đã khiến cục diện bảng H trở nên vô cùng khó lường. Cape Verde hiện không còn là đội bóng lót đường mà đã thực sự trở thành "kẻ ngáng đường" khó chịu đối với các ông lớn.

Bên cạnh kỳ tích của Cape Verde, lượt trận sáng 22/6 còn chứng kiến những kết quả đáng chú ý khác khi Iran cầm hòa Bỉ 0-0 ở bảng G, tạo nên một kỳ World Cup đầy rẫy những bất ngờ từ các đại diện châu Á và châu Phi. Sự trỗi dậy của các đội bóng cửa dưới đang khiến bản đồ bóng đá thế giới tại World Cup 2026 trở nên đa dạng và kịch tính hơn bao giờ hết.