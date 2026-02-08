Siêu sân vận động Trống Đồng 135.000 chỗ ngồi: Tầm vóc mới của bóng đá Việt Nam Với sức chứa phá vỡ mọi kỷ lục thế giới và tổng đầu tư 28 tỷ bảng Anh, dự án sân vận động Trống Đồng tại Hà Nội là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Dự án Sân vận động Trống Đồng đang thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế khi hứa hẹn trở thành "thánh địa" bóng đá lớn nhất hành tinh. Với sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi, công trình không chỉ vượt xa các sân vận động huyền thoại như Old Trafford hay Wembley mà còn được kỳ vọng sẽ thay đổi bản đồ bóng đá khu vực và thế giới.

Quy mô phá vỡ mọi kỷ lục thế giới

Dự án khổng lồ này là trung tâm của quy hoạch Thành phố Thể thao Olympic (Olympic Sports City) tọa lạc tại phía Nam Hà Nội. Theo thông tin từ tờ The Sun (Anh), tổng mức đầu tư cho toàn bộ đại dự án đô thị và thể thao này ước tính đạt khoảng 28 tỷ bảng Anh (tương đương hơn 900.000 tỷ VNĐ).

Sân Trống Đồng đã được khởi công.

Với thiết kế 135.000 chỗ ngồi, sân vận động Trống Đồng sẽ chính thức soán ngôi Sân vận động Mùng 1 tháng 5 Rungrado của Triều Tiên (114.000 chỗ) để trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới. Thậm chí, quy mô này còn vượt qua cả dự án Hassan II đầy tham vọng của Maroc (115.000 chỗ) đang được xây dựng phục vụ World Cup 2030. Để dễ hình dung, sức chứa của sân Trống Đồng sẽ lớn gần gấp đôi sân Old Trafford của Manchester United.

Biểu tượng văn hóa nghìn năm trong kiến trúc tương lai

Đúng như tên gọi, thiết kế của siêu sân vận động lấy cảm hứng từ Trống đồng Đông Sơn – bảo vật quốc gia đại diện cho nền văn minh lúa nước và tinh thần đoàn kết của người Việt. Các kiến trúc sư đã khéo léo kết hợp bản sắc văn hóa truyền thống với những công nghệ xây dựng hiện đại nhất hiện nay.

Mục tiêu của dự án là thiết lập một thiết chế thể thao cấp quốc gia tại Hà Nội, đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa và thể thao quy mô lớn. Việc sở hữu một cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế là điều kiện cấp thiết khi Việt Nam đang đặt mục tiêu tham gia sâu hơn vào các sự kiện thể thao toàn cầu.

Sân Trống Đồng nằm trong "Thành phố Thể thao Olympic".

Hạ tầng chuyên biệt cho giấc mơ World Cup

Khác với các sân vận động đa năng có đường chạy điền kinh, Trống Đồng được thiết kế là một sân bóng đá chuyên biệt. Điều này giúp tối ưu hóa trải nghiệm của khán giả, mang lại bầu không khí sôi động và gần gũi với diễn biến trên mặt cỏ. Đặc biệt, dự án dự kiến sở hữu hệ thống mái che di động lớn nhất thế giới, cho phép thích ứng với mọi điều kiện thời tiết.

Về lộ trình thực hiện, lễ khởi công đã diễn ra vào tháng 12 năm ngoái. Theo kế hoạch, sân vận động sẽ hoàn thành vào tháng 8/2028. Toàn bộ hệ sinh thái Thành phố Thể thao Olympic Hà Nội – bao gồm mạng lưới giao thông tiên tiến và các khu đô thị phụ trợ – dự kiến sẽ hoàn thiện đồng bộ vào năm 2035. Đây được xem là bước tiến quan trọng để Việt Nam sẵn sàng đăng cai các sự kiện tầm cỡ như World Cup hay Thế vận hội trong tương lai.