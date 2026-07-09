Siêu Trái Đất GJ 3378 b: Liệu có tồn tại sự sống cách chúng ta 25 năm ánh sáng? Các nhà thiên văn học vừa công bố những phát hiện mới về GJ 3378 b, một hành tinh có khối lượng gấp 2,3 lần Trái Đất nằm trong vùng có thể ở được. Dù hứa hẹn về khả năng duy trì sự sống, hành tinh này vẫn đối mặt với những thách thức khắc nghiệt từ gió sao.

Trong nỗ lực tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống ngoài hệ Mặt Trời, các nhà thiên văn học đã chuyển hướng sự chú ý sang một hành tinh mới được phát hiện nằm ngay trong dải Ngân Hà. Hành tinh này, được đặt tên là GJ 3378 b, đang trở thành tâm điểm của các nghiên cứu chuyên sâu nhờ vị trí đặc biệt và các đặc điểm vật lý đầy hứa hẹn.

Hình ảnh minh họa của nghệ sĩ về một hành tinh ngoài hệ Mặt Trời và một ngôi sao.

Hành trình phát hiện và các thông số kỹ thuật của GJ 3378 b

GJ 3378 b được các nhà thiên văn học Pháp phát hiện lần đầu tiên vào năm 2024 thông qua kính thiên văn Canada–France–Hawaii. Hành tinh này quay quanh GJ 3378, một ngôi sao lùn đỏ nằm cách Trái Đất khoảng 25 năm ánh sáng. Đây là một khoảng cách tương đối gần trong quy mô vũ trụ, cho phép các thiết bị quan sát hiện đại có thể thu thập dữ liệu chi tiết hơn.

Dưới đây là các thông số kỹ thuật cơ bản của GJ 3378 b dựa trên các nghiên cứu mới nhất:

| Thông số | Giá trị | Tên hành tinh GJ 3378 b Khoảng cách đến Trái Đất ~25 năm ánh sáng Khối lượng Gấp 2,3 lần Trái Đất Chu kỳ quỹ đạo 21 ngày Ngôi sao chủ Sao lùn đỏ GJ 3378

Với khối lượng gấp 2,3 lần hành tinh của chúng ta, GJ 3378 b được phân loại vào nhóm "Siêu Trái Đất" (Super-Earth). Chu kỳ quỹ đạo ngắn, chỉ 21 ngày, cho thấy hành tinh này nằm rất gần ngôi sao chủ của nó so với khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.

Vùng có thể ở được: Cơ hội cho sự sống nảy mầm

Điểm đáng chú ý nhất khiến GJ 3378 b trở nên quan trọng là vị trí của nó nằm trong "vùng có thể ở được" (habitable zone) của sao chủ. Đây là khu vực xung quanh một ngôi sao mà tại đó nhiệt độ cho phép nước lỏng tồn tại trên bề mặt hành tinh – một điều kiện tiên quyết cho sự sống như chúng ta đã biết.

Hình ảnh minh họa hành tinh GJ 3378 b của nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, việc quay quanh một sao lùn đỏ như GJ 3378 mang lại cả lợi thế lẫn thách thức. Sao lùn đỏ thường nhỏ và mát hơn Mặt Trời, giúp vùng có thể ở được nằm gần ngôi sao hơn. Tuy nhiên, chính khoảng cách gần này cũng đặt hành tinh vào những rủi ro địa chất và khí quyển nhất định.

Thách thức từ gió sao và bài toán khí quyển

Mặc dù nằm trong vùng có thể ở được, GJ 3378 b vẫn đối mặt với những bí ẩn lớn, đặc biệt là về bầu khí quyển. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định liệu hành tinh này có giữ được lớp khí quyển bảo vệ hay không. Do nằm rất gần sao chủ, GJ 3378 b phải chịu đựng những luồng gió sao (stellar winds) cực mạnh.

Những luồng gió này có khả năng "thổi bay" lớp khí quyển của hành tinh, biến nó thành một thế giới khô cằn và không thể duy trì sự sống. Để trả lời câu hỏi này, cộng đồng khoa học sẽ cần thêm thời gian và những thiết bị quan sát mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Tầm nhìn 2040: Vai trò của Habitable Worlds Observatory

Theo các chuyên gia, chúng ta có thể phải chờ đợi đến năm 2040 để có được cái nhìn rõ nét hơn về GJ 3378 b. Đây là thời điểm dự kiến kính thiên văn không gian Habitable Worlds Observatory (HWO) sẽ chính thức đi vào hoạt động.

HWO được thiết kế chuyên biệt để tìm kiếm các dấu hiệu sinh học trên những hành tinh giống Trái Đất quay quanh các ngôi sao gần đó. Với công nghệ tiên tiến, kính thiên văn này sẽ giúp các nhà khoa học phân tích thành phần hóa học trong bầu khí quyển (nếu có) của GJ 3378 b, từ đó xác nhận khả năng cư trú thực sự của thế giới xa xôi này.

Việc phát hiện và nghiên cứu GJ 3378 b không chỉ mở rộng hiểu biết của con người về các hệ hành tinh lân cận mà còn là một bước tiến quan trọng trong hành trình tìm lời giải cho câu hỏi: Liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ?