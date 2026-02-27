Siêu xe điện SC01 do Xiaomi hậu thuẫn: Trọng lượng nhẹ hơn Porsche, sản xuất giới hạn tại Ý Mẫu xe thể thao thuần điện SC01 gây ấn tượng với khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 3 giây. Xe được sản xuất giới hạn 1.000 chiếc tại Ý với mức giá dự kiến khoảng 72.000 USD.

SC01, mẫu xe thể thao thuần điện mới từ Trung Quốc, đang chuẩn bị tiến vào thị trường châu Âu trong năm nay. Dự án này nhận được sự hậu thuẫn lớn từ gã khổng lồ công nghệ Xiaomi và sẽ được sản xuất tại Ý – trung tâm của những thương hiệu xe thể thao danh tiếng thế giới. Với thiết kế dáng nêm đặc trưng, SC01 được phát triển bởi một startup tiềm năng trước khi có sự tham gia của Xiaomi và JMEV (công ty con thuộc Jiangling Motors).

Chiến lược sản xuất giới hạn và triết lý tối giản

Theo các thông tin công bố, SC01 sẽ chỉ được sản xuất giới hạn 1.000 chiếc với mức giá dự kiến khoảng 61.000 euro (khoảng 72.000 USD). Việc đặt dây chuyền sản xuất tại Ý được xem là bước đi chiến lược nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp, đồng thời tận dụng lợi thế để giảm bớt các rào cản thuế quan khi thâm nhập thị trường EU.

Khác biệt hoàn toàn với xu hướng chạy đua màn hình khổng lồ và công nghệ tự lái phức tạp hiện nay, SC01 kiên trì theo đuổi triết lý tối giản để tập trung vào trải nghiệm lái thuần chất. Cabin xe chỉ trang bị một màn hình hiển thị nhỏ cho người lái và vẫn duy trì hệ thống nút điều hòa vật lý, giúp người điều khiển không bị xao nhãng bởi các giao diện cảm ứng rắc rối.

Hiệu năng vượt trội trong diện mạo nhỏ gọn

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất của SC01 nằm ở sự kết hợp giữa cấu trúc siêu nhẹ và hệ truyền động mạnh mẽ. Xe sử dụng cấu hình hai mô-tơ điện hiệu suất cao, cho phép bứt tốc từ 0–60 mph (khoảng 0–96 km/h) chỉ trong 3 giây, con số ngang ngửa với nhiều siêu xe đắt đỏ nhất hành tinh.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Thời gian tăng tốc (0–96 km/h) 3 giây Trọng lượng Khoảng 1.360 kg (3.000 pound) Dung lượng pin 60 kWh Phạm vi hoạt động (CLTC) Khoảng 500 km (311 dặm) Số lượng sản xuất 1.000 chiếc

Đáng chú ý, SC01 chỉ nặng khoảng 1.360 kg (3.000 pound), nhẹ hơn cả mẫu xe xăng hiệu suất cao Porsche Cayman GTS. Đây là một thành tựu đáng kể trong phân khúc xe điện, vốn thường có trọng lượng rất lớn do hệ thống pin. Xe trang bị bộ pin 60 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa khoảng 500 km (311 dặm) theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC của Trung Quốc.

Kỳ vọng tại thị trường châu Âu

SC01 không hướng đến mục tiêu doanh số đại trà mà tập trung vào nhóm khách hàng đam mê cảm giác lái thể thao, mong muốn một phương tiện thân thiện với môi trường nhưng vẫn đầy cảm xúc. Với lợi thế chi phí vận hành thấp hơn xe động cơ đốt trong và hạ tầng trạm sạc đang phát triển thần tốc tại châu Âu, SC01 hứa hẹn sẽ là làn gió mới trong kỷ nguyên xe xanh.