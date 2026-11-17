Singapore 0-7 Brazil: Brazil giành chiến thắng Cả hai đội đều sở hữu hàng công hiệu quả, hứa hẹn màn đôi công hấp dẫn khi Singapore gặp Brazil lúc 17h00 ngày 17/11/2026 tại National Stadium.

Singapore 0 - 7 Brazil Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Singapore tiếp đón Brazil.

9' BÀN THẮNG! Brazil (0-1) Phút 9': Vinicius Junior (Brazil) lập công (kiến tạo: Bruno Guimaraes). Tỷ số: 0 - 1.

12' Brazil ép sân Cầm bóng: Singapore 17% - 83% Brazil, dứt điểm 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

15' BÀN THẮNG! Brazil (0-2) Phút 15': Vinicius Junior (Brazil) lập công (kiến tạo: Endrick). Tỷ số: 0 - 2.

21' BÀN THẮNG! Brazil (0-3) Phút 21': Vinicius Junior (Brazil) lập công (kiến tạo: Estevao). Tỷ số: 0 - 3.

24' Brazil ép sân Cầm bóng: Singapore 33% - 67% Brazil, dứt điểm 1 - 9 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 0.

31' BÀN THẮNG! Brazil (0-4) Phút 31': Endrick (Brazil) lập công (kiến tạo: Estevao). Tỷ số: 0 - 4.

36' Brazil ép sân Cầm bóng: Singapore 31% - 69% Brazil, dứt điểm 3 - 12 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 3 - 0.

42' VAR Phút 42': Goal Disallowed - Foul.

45' Thẻ vàng Phút 45': S. Baharudin (Singapore) nhận thẻ vàng (Roughing).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Brazil ép sân Cầm bóng: Singapore 38% - 62% Brazil, dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 0 - 7), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 10, cứu thua 3 - 0.

50' Thẻ vàng Phút 50': J. Mahler (Singapore) nhận thẻ vàng (Holding).

51' BÀN THẮNG! Brazil (0-5) Phút 51': Estevao (Brazil) lập công (kiến tạo: Gabriel). Tỷ số: 0 - 5.

58' Thay người Phút 58' (Singapore): S. Buhari vào sân thay I. Mahbud.

58' Thay người Phút 58' (Singapore): R. Suhaimi vào sân thay H. Harun.

59' Thay người Phút 59' (Singapore): G. Kweh vào sân thay F. Zulkifli.

60' Thay người Phút 60' (Brazil): Vitor Reis vào sân thay Gabriel.

60' Thay người Phút 60' (Brazil): Allan Elias vào sân thay Vinicius Junior.

60' Thay người Phút 60' (Brazil): Gabriel Bontempo vào sân thay Joao Gomes.

60' Brazil ép sân Cầm bóng: Singapore 40% - 60% Brazil, dứt điểm 9 - 17 (trúng đích 0 - 9), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 13, cứu thua 4 - 0.

61' Thay người Phút 61' (Brazil): Marlon Gomes vào sân thay Bruno Guimaraes.

65' BÀN THẮNG! Brazil (0-6) Phút 65': Rayan (Brazil) lập công (kiến tạo: Allan Elias). Tỷ số: 0 - 6.

70' Thay người Phút 70' (Singapore): S. Anuar vào sân thay I. Fandi.

70' Thay người Phút 70' (Brazil): Alisson vào sân thay Estevao.

70' Thay người Phút 70' (Singapore): L. Tan vào sân thay J. Mahler.

71' Thay người Phút 71' (Singapore): H. Syahin vào sân thay Song Ui-Young.

71' Thay người Phút 71' (Brazil): Arthur Dias vào sân thay Jonathan Jesus.

72' Brazil ép sân Cầm bóng: Singapore 41% - 59% Brazil, dứt điểm 9 - 20 (trúng đích 0 - 11), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 15, cứu thua 5 - 0.

74' BÀN THẮNG! Brazil (0-7) Phút 74': R. Suhaimi (Singapore) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 7.

81' Thay người Phút 81' (Brazil): Andre vào sân thay Rayan.

84' Brazil ép sân Cầm bóng: Singapore 43% - 57% Brazil, dứt điểm 9 - 21 (trúng đích 0 - 11), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 16, cứu thua 5 - 0.

88' Thay người Phút 88' (Singapore): S. Akbar vào sân thay H. Stewart.

88' Thay người Phút 88' (Singapore): N. Mao vào sân thay K. Nakamura.

89' Thay người Phút 89' (Singapore): D. Teh vào sân thay R. Stewart.

89' Thay người Phút 89' (Singapore): J. Bernard Pereira vào sân thay S. Baharudin.

89' Thay người Phút 89' (Singapore): J. Chew vào sân thay S. Shahiran.

KT Kết thúc: Singapore 0-7 Brazil Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 7.

Cập nhật lúc 18:54 17/11/2026

Đội hình chính thức Singapore Sơ đồ 4-2-3-1 Brazil Sơ đồ 4-3-3 1 Izwan Mahbud 14 Hariss Harun 18 Jacob Mahler 3 Ryhan Stewart 21 Safuwan Baharudin 7 Ui-young Song 13 Harhys Stewart 9 Farhan Zulkifi 8 Shah Shahiran 6 Kyoga Nakamura 19 Ilhan Fandi Ahmad 12 Lucas Perri 13 Vanderson 24 Jonathan Jesus 3 Gabriel Magalhães 6 Douglas Santos 26 Rayan 18 João Gomes 8 Bruno Guimarães 11 Estêvão 9 Endrick 7 Vinícius Júnior Dự bị Singapore 12 Syazwan Buhari 23 Ridhuan Barudin 2 Darren Teh 5 Raoul Suhaimi 15 Lionel Tan 24 Joshua Pereira 4 Saifullah Akbar 10 Nathan Mao 11 Glenn Kweh Brazil 23 Pedro Morisco 1 Bento 14 Vitor Reis 4 Jair 16 Carlos Augusto 15 Arthur Dias 22 Allan 19 Alisson Santana 21 Andrey Santos Cập nhật đội hình lúc 16:31 17/11/2026

Singapore Thống kê Brazil 41% Kiểm soát bóng 59% 10 Dứt điểm 22 1 Trúng đích 11 4 Phạt góc 6 7 Phạm lỗi 16 1 Việt vị 3 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Vinícius Júnior Brazil 3 bàn Estêvão Brazil 1 bàn · 2 kiến tạo Endrick Brazil 1 bàn · 1 kiến tạo Rayan Brazil 1 bàn Bruno Guimarães Brazil 1 kiến tạo · điểm 8.3 Allan Brazil 1 kiến tạo · điểm 7.5

Singapore và Brazil cùng có hàng công hiệu quả, nên cuộc gặp tại National Stadium lúc 17h00 ngày 17/11/2026 nhiều khả năng sẽ có nhịp độ cao và những pha lên bóng liên tục ở cả hai đầu sân. Cả hai đội cũng đang có phong độ chưa ổn định, vì thế một trận đấu cởi mở là kịch bản dễ xảy ra.

Hai hàng công, một trận đấu mở

Khi cả hai đội đều có những cầu thủ biết tạo đột biến ở khu vực cuối sân, trận đấu khó rơi vào thế co cụm kéo dài. Mỗi đội đều có khả năng biến một khoảng trống nhỏ thành cơ hội nguy hiểm.

Hệ quả là các hàng thủ sẽ chịu sức ép lớn. Đội nào giữ được sự tập trung trong các tình huống chuyển trạng thái, từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại, sẽ có lợi thế trong một trận đấu nhiều khoảng trống.

Phong độ Singapore: nhiều biến động

Singapore thắng 2, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội thua hai trận mới nhất, trước đó thắng một trận, thua một trận rồi thắng trận xa nhất trong chuỗi này.

Chuỗi kết quả đan xen cho thấy Singapore chưa tìm được sự đều tay. Tuy vậy, hai chiến thắng trong 5 trận gần nhất cho thấy đội vẫn đủ khả năng tạo ra kết quả tích cực khi lối chơi vận hành trơn tru.

Phong độ Brazil: có chiến thắng, cũng có hụt hơi

Brazil thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội thua trận mới nhất, nhưng ngay trước đó có hai chiến thắng liên tiếp. Ở phần cũ hơn của chuỗi này, Brazil có một trận hòa và một trận thua.

So với Singapore, Brazil có thêm một trận hòa và ít thất bại hơn một trận. Cả hai đội cùng có 2 trận thắng, nên khoảng cách về phong độ gần đây không quá lớn.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội đều thua trận gần nhất và cùng muốn lấy lại tinh thần. Điều đó có thể khiến mỗi bên vào trận với tâm lý chủ động, ưu tiên tấn công để sớm tìm bàn thắng.

Chìa khóa nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ. Đội nào hạn chế được sai sót ở hàng thủ và tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi trước khung thành đối phương sẽ có nhiều cơ hội giành điểm hơn.

Nhận định

Phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, cùng với thế mạnh ở hàng công, tạo nên một cuộc đấu khó đoán. Một trận đấu có nhiều pha bóng nguy hiểm trước hai khung thành là kịch bản hợp lý nhất. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 17/11/2026 tại National Stadium.

Singapore 5 trận gần nhất B B T B T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới Brazil 5 trận gần nhất B T T H B 8 Trận 5-1-2 T-H-B 23 Ghi (TB 2.9) 12 Thủng lưới