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Singapore 2-0 Đông Timor: Singapore giành chiến thắng

Văn Thể27/07/2026 12:59

Singapore có lợi thế trước Đông Timor nhờ vị trí cao hơn, phong độ tốt hơn và thành tích toàn thắng trong 3 lần đối đầu gần nhất.

Singapore2 - 0Đông TimorKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Singapore tiếp đón Đông Timor.

  • 3'Thẻ vàng

    Phút 3': Kyoga Nakamura () nhận thẻ vàng.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Singapore 54 - 46 Đông Timor, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Hariss Harun () nhận thẻ vàng.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': Eric Silva () nhận thẻ vàng.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Singapore 53 - 47 Đông Timor, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Singapore 53 - 47 Đông Timor, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 4 - 5.

  • 41'BÀN THẮNG! Singapore (1-0)

    Phút 41': Ilhan Fandi () lập công (kiến tạo: Nur Adam Abdullah). Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Singapore ép sân

    Cầm bóng: Singapore 55 - 45 Đông Timor, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 52'Thay người

    Phút 52' (): Olagar Malik vào sân thay Luís Figo.

  • 56'BÀN THẮNG! Singapore (2-0)

    Phút 56': Ui-young Song () lập công (kiến tạo: Kyoga Nakamura). Tỷ số: 2 - 0.

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Ui-young Song () nhận thẻ vàng.

  • 62'Singapore ép sân

    Cầm bóng: Singapore 56 - 44 Đông Timor, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (): Shawal Anuar vào sân thay Ui-young Song.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (): Jacob Mahler vào sân thay Irfan Fandi.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (): Alexandro Bakhito vào sân.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Joel Chew vào sân thay Ilhan Fandi.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Farhan Zulkifli vào sân thay Glenn Kweh.

  • 74'Singapore ép sân

    Cầm bóng: Singapore 54 - 46 Đông Timor, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Palomito Ribeiro () nhận thẻ vàng.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (): Amirul Adli Azmi vào sân thay Nur Adam Abdullah.

  • 86'Singapore ép sân

    Cầm bóng: Singapore 52 - 48 Đông Timor, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 1 - 2.

  • KTKết thúc: Singapore 2-0 Đông Timor

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 19:58 27/07/2026

Đội hình chính thức
Singapore
Sơ đồ 3-5-2
Đông Timor
Sơ đồ 5-3-2
1
Izwan Mahbud
17
Irfan Fandi
14
Hariss Harun
15
Lionel Tan
7
Ui-young Song
13
Harhys Stewart
6
Kyoga Nakamura
8
Shah Shahiran
26
Nur Adam Abdullah
11
Glenn Kweh
19
Ilhan Fandi
1
Dylan Niski
3
Eric Tomás Tam Silva
17
Liam Fernando Farrugia de Olivei
2
Jackson Pereira Fowler
7
Luís Figo
16
Ryan Harris Jom
11
Zenivio Morientes Gostavo Concei
8
Claudio Osorio
13
Tristan Xavi Arrarte
9
Joao Rangel
14
Zion Plinio Daniel Bessie Cruz
Dự bị
Singapore
2 Akram Azman4 Saifullah Akbar5 Amirul Adli Azmi9 Nathan Mao10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari16 Hami Syahin18 Jacob Mahler20 Shawal Anuar
Đông Timor
4 Anizo Correia5 Juvito Moniz6 João Manuel de Jesus Varudo Afon12 Alexandre Oscar Lima Quintao15 Palomito António Caffin Ribeiro18 Olagar Malik19 Corsino Lemos20 Egidio Lurio22 Vabio Canavaro Araújo Santos Pir
Cập nhật đội hình lúc 17:20 27/07/2026
SingaporeThống kêĐông Timor
50%
Kiểm soát bóng
50%
11
Dứt điểm
5
4
Trúng đích
1
5
Phạt góc
3
11
Phạm lỗi
9
6
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Ilhan Fandi
Ilhan Fandi
Singapore
1 bàn
Ui-young Song
Ui-young Song
Singapore
1 bàn
Nur Adam Abdullah
Nur Adam Abdullah
Singapore
1 kiến tạo · điểm 7.49
Kyoga Nakamura
Kyoga Nakamura
Singapore
1 kiến tạo · điểm 7.31

Thông tin trận đấu

Singapore chạm trán Đông Timor tại ASEAN Cup (AFF Championship) lúc 18:00 ngày 27/07/2026 trên sân Jalan Besar Stadium. Đây là cuộc đấu mà sự khác biệt về phong độ, vị trí hiện tại và lịch sử đối đầu đang nghiêng về Singapore.

Singapore đứng hạng 2 với 3 điểm, trong khi Đông Timor xếp hạng 5 và chưa có điểm. Những con số này tạo ra bối cảnh rõ ràng trước giờ bóng lăn, dù diễn biến trên sân vẫn sẽ phụ thuộc vào cách hai đội triển khai thế trận.

Singapore bước vào trận đấu với nhiều tín hiệu tích cực

Phong độ gần nhất của Singapore là một chiến thắng. Kết quả này giúp đội chủ nhà có điểm tựa tinh thần trước cuộc đối đầu với Đông Timor, đội vừa nhận thất bại ở trận gần nhất.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng cũng cho thấy Singapore đang có vị thế tốt hơn. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ phát huy giá trị nếu đội chủ nhà duy trì được sự chủ động và tránh để đối thủ tạo ra những thời điểm chuyển trạng thái nguy hiểm.

Đối đầu nghiêng hoàn toàn về Singapore

Singapore đã thắng cả 3 lần đối đầu gần nhất với Đông Timor, trong khi đối thủ chưa có chiến thắng nào và cũng không có trận hòa trong chuỗi này. Xu hướng đó mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho Singapore trước lần gặp lại.

Ngược lại, Đông Timor cần tìm cách phá vỡ thế trận quen thuộc trong các cuộc đối đầu trước đây. Đội khách không thể chỉ trông chờ vào lịch sử, mà phải duy trì sự tập trung trong cả khâu phòng ngự lẫn tổ chức tấn công.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Với vị trí hạng 2 và phong độ gần nhất tốt hơn, Singapore có cơ sở để hướng tới thế trận chủ động. Đội chủ nhà cần kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly đội hình hợp lý và tận dụng lợi thế sân Jalan Besar Stadium để gây sức ép lên hàng phòng ngự Đông Timor.

Trong khi đó, Đông Timor nhiều khả năng phải ưu tiên sự chắc chắn. Việc hạn chế khoảng trống giữa các tuyến sẽ đặc biệt quan trọng nếu đội khách muốn ngăn Singapore phát huy ưu thế về tâm lý và kết quả đối đầu.

Trận đấu cũng có thể được quyết định bởi khả năng hai đội xử lý những thời điểm chuyển đổi. Singapore cần tránh để việc được đánh giá cao hơn trở thành áp lực, còn Đông Timor phải duy trì tính kỷ luật và kiên nhẫn trong suốt trận đấu.

Nhận định Singapore vs Đông Timor

Singapore đang nắm lợi thế rõ rệt trước giờ thi đấu nhờ vị trí cao hơn, có 3 điểm, phong độ gần nhất là chiến thắng và thành tích thắng cả 3 lần đối đầu gần nhất. Đông Timor bước vào trận với vị trí hạng 5, 0 điểm và thất bại ở trận gần nhất.

Nhìn chung, Singapore được đánh giá cao hơn về trạng thái hiện tại và sự tự tin. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn cần thể hiện sự tập trung trong cách vận hành trận đấu, trong khi Đông Timor sẽ tìm kiếm cơ hội từ khả năng phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh. Dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Singapore · 3 thắng0 hòaĐông Timor · 0 thắng
14/12/2024
Đông Timor
0 - 3
Singapore
SIN
14/12/2021
Singapore
2 - 0
Đông Timor
SIN
21/11/2018
Singapore
6 - 1
Đông Timor
SIN
Singapore
5 trận gần nhất
TBTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Đông Timor
5 trận gần nhất
BTTB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Việt Nam1100+73T
2Singapore1100+13T
3Indonesia000000
4Campuchia1001-10B
5Đông Timor1001-70B
5TBC000000

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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