Singapore củng cố vị thế trung tâm dầu mỏ toàn cầu, doanh số nhiên liệu đạt 57 triệu tấn Dù không sản xuất dầu khí, Singapore hiện chiếm 1/5 lượng giao dịch năng lượng toàn cầu. Trước căng thẳng tại Trung Đông, quốc gia này đang đẩy mạnh dự trữ và đa dạng hóa nguồn cung.

Singapore tiếp tục khẳng định vai trò là một trong ba trung tâm giao dịch năng lượng lớn nhất thế giới, bên cạnh New York và London, bất kể việc quốc gia này không có nguồn sản xuất dầu khí nội địa. Với vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Nam của eo biển Malacca, nơi xử lý khoảng 30% lưu lượng thương mại hàng hải toàn cầu, Singapore hiện là điểm trung chuyển cho khoảng 20% lượng giao dịch năng lượng toàn cầu.

Hệ thống hạ tầng và khả năng dự trữ chiến lược

Vị thế của Singapore được xây dựng dựa trên hệ sinh thái quy hoạch bài bản gồm các cảng biển, nhà máy lọc dầu và hệ thống lưu trữ quy mô lớn. Đảo Jurong, hòn đảo nhân tạo rộng 3.500 ha, là trọng tâm của ngành công nghiệp này với sự hiện diện của hơn 100 doanh nghiệp dầu khí và hóa chất, bao gồm các tập đoàn lớn như ExxonMobil và Chevron.

Hệ thống bể chứa nổi và ngầm của quốc gia này có khả năng chứa ít nhất 135 triệu thùng dầu. Theo dữ liệu báo cáo, doanh số bán nhiên liệu hàng hải (bunker fuel) tại cảng Singapore đã thiết lập kỷ lục mới với 57 triệu tấn trong năm qua, giữ vững vị thế là trung tâm tiếp nhiên liệu lớn nhất thế giới.

Áp lực từ biến động địa chính trị Trung Đông

Mặc dù có hạ tầng vững chắc, thị trường năng lượng Singapore đang đối mặt với những thách thức từ sự gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Các chuyên gia phân tích cho rằng nếu eo biển Hormuz bị đóng cửa kéo dài, khả năng phục hồi của các nhà máy lọc dầu Singapore sẽ bị đe dọa đáng kể.

Sasha Foss, nhà phân tích tại CSC Commodities, nhận định đây là thời điểm Singapore cần chứng minh năng lực phục hồi. Trong khi đó, bà Reshmi Khurana, Giám đốc quốc gia Singapore của AlixPartners, cảnh báo rằng việc eo biển Hormuz gián đoạn lâu dài sẽ khiến Singapore trở nên dễ tổn thương hơn do sự phụ thuộc vào dòng chảy dầu thô quốc tế.

Rủi ro pháp lý và đứt gãy hợp đồng

Sự biến động giá và nguồn cung đã dẫn đến các thông báo về trường hợp bất khả kháng từ nhiều nhà cung cấp. Ông Baldev Bhinder, Giám đốc điều hành của Blackstone & Gold, cho biết dù mối quan hệ giữa các bên vẫn đang duy trì tốt, nhưng áp lực thua lỗ có thể dẫn đến các làn sóng kiện tụng trong tương lai gần khi các nghĩa vụ hợp đồng không được thực hiện.

Chiến lược đa dạng hóa và an ninh năng lượng

Để ứng phó với rủi ro, Chính phủ Singapore đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ kho dự trữ tại đảo Jurong. Một thỏa thuận chuỗi cung ứng song phương đầu tiên trên thế giới đã được ký kết với New Zealand nhằm duy trì dòng chảy hàng hóa tự do, đặc biệt là nhiên liệu, giữa hai quốc gia mà không áp dụng các hạn chế thương mại.

Hiện nay, Singapore đang mở rộng tìm kiếm nguồn cung từ Nga, Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ để bù đắp cho các lô hàng bị thiếu hụt. Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong nhấn mạnh: "An ninh năng lượng là một trong những thách thức quan trọng nhất. Chúng ta phải tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường dự trữ và lên kế hoạch trước cho những kịch bản gián đoạn".