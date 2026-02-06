Singapore củng cố vị thế trung tâm năng lượng với 135 triệu thùng dầu dự trữ Tọa lạc tại cửa ngõ eo biển Malacca, Singapore hiện xử lý 20% lượng giao dịch năng lượng toàn cầu và duy trì vai trò thị trường lớn thứ ba thế giới bất chấp biến động địa chính trị.

Singapore đang khẳng định vai trò mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu dù không có nguồn sản xuất dầu khí nội địa. Nằm tại vị trí trọng yếu của eo biển Malacca, nơi luân chuyển 30% lưu lượng thương mại hàng hải thế giới, quốc gia này đã xây dựng được vị thế là thị trường giao dịch năng lượng lớn thứ ba toàn cầu, chỉ sau New York và London.

Hạ tầng chiến lược tại đảo Jurong

Trọng tâm của ngành công nghiệp năng lượng Singapore nằm tại đảo Jurong, một hòn đảo nhân tạo rộng 3.500 ha. Đây là nơi tập trung của hơn 100 doanh nghiệp dầu khí và hóa chất hàng đầu như ExxonMobil và Chevron. Hệ thống kho dự trữ tại đây, bao gồm cả các bể chứa nổi và ngầm, có khả năng chứa ít nhất 135 triệu thùng dầu, đóng vai trò là vùng đệm an toàn cho an ninh năng lượng khu vực.

Bên cạnh hạ tầng vật lý, Singapore còn sở hữu hệ sinh thái tài chính mạnh mẽ. Các ngân hàng toàn cầu tại đây cung cấp các nhóm tài chính hàng hóa, công cụ phái sinh và nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro (hedging), tạo điều kiện cho các tập đoàn thương mại lớn như Glencore, Gunvor, Trafigura và Vitol vận hành các giao dịch quy mô lớn.

Thách thức từ biến động nguồn cung và rủi ro địa chính trị

Mặc dù giữ vị thế thống trị, Singapore đang đối mặt với những áp lực lớn khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Việc eo biển Hormuz có nguy cơ bị gián đoạn kéo dài khiến thị trường lo ngại về khả năng đứt gãy nguồn cung dầu thô. Các nhà phân tích tại CSC Commodities và AlixPartners nhận định rằng, dù các nhà máy lọc dầu Singapore có khả năng phục hồi ngắn hạn nhờ kho dự trữ chiến lược, nhưng sự phụ thuộc vào các tuyến hàng hải quốc tế khiến họ dễ bị tổn thương nếu khủng hoảng kéo dài.

Sự gián đoạn nguồn cung đã dẫn đến các thông báo về trường hợp bất khả kháng (force majeure) từ phía các nhà cung cấp. Chuyên gia pháp lý Baldev Bhinder từ Blackstone & Gold cảnh báo rằng, khi thua lỗ tích lũy do không thể đáp ứng nghĩa vụ hợp đồng, các mối quan hệ đối tác lâu năm trong ngành dầu mỏ có thể đối mặt với làn sóng kiện tụng.

Chiến lược đa dạng hóa và an ninh năng lượng

Để ứng phó, Chính phủ Singapore đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm sự ổn định của các bể chứa nhiên liệu. Đáng chú ý, Singapore đã ký thỏa thuận chuỗi cung ứng song phương với New Zealand nhằm duy trì dòng chảy tự do của các mặt hàng thiết yếu, bao gồm nhiên liệu, mà không áp dụng các hạn chế thương mại.

Tại thị trường khu vực, Singapore hiện là nhà cung cấp sản phẩm dầu mỏ tinh chế hàng đầu cho Úc, đồng thời nhập khẩu lượng lớn khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ quốc gia này. Năm ngoái, cảng Singapore tiếp tục giữ vững vị trí trung tâm tiếp nhiên liệu hàng hải (bunker fuel) lớn nhất thế giới với doanh số kỷ lục 57 triệu tấn.

Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong nhấn mạnh: "An ninh năng lượng là một trong những thách thức quan trọng nhất. Chúng ta phải tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường dự trữ và lên kế hoạch cho những tình huống gián đoạn ngay cả khi hệ thống năng lượng thay đổi". Hiện nay, các nhà giao dịch tại Singapore đang tích cực tìm kiếm các nguồn thay thế từ Nga, Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ để bù đắp cho các lô hàng thiếu hụt từ Trung Đông.