Singapore dẫn đầu bảng A AFF Cup 2026: Bản lĩnh thực dụng trước đại chiến với tuyển Việt Nam Chiến thắng 2-0 trước Timor-Leste giúp Singapore duy trì mạch toàn thắng tại AFF Cup 2026, sẵn sàng cho cuộc đối đầu then chốt với tuyển Việt Nam tại Hà Nội.

Với thắng lợi 2-0 trước Timor-Leste tại sân vận động Jalan Besar, tuyển Singapore đã bảo toàn chuỗi toàn thắng và giữ vững vị trí dẫn đầu bảng A tại AFF Cup 2026 với 6 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, hành trình chinh phục tấm vé vào bán kết của thầy trò HLV Gavin Lee giờ đây mới bước vào giai đoạn quyết định khi họ phải hành quân đến Hà Nội để đối đầu đương kim vô địch Việt Nam.

Sự thực dụng mang lại 6 điểm tuyệt đối

Nhìn vào cục diện bảng A, Singapore đã tận dụng tối đa cơ hội khi đụng độ các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Dù giành trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận, con đường của "Những chú Sư tử" không hoàn toàn bằng phẳng. Ở lượt trận ra quân, họ phải trải qua 100 phút nghẹt thở trước Campuchia và chỉ có thể định đoạt trận đấu bằng bàn thắng ở phút 101.

HLV Gavin Lee đang thể hiện ấn tượng ở AFF Cup. Ảnh: LĐBĐ Singapore.

Bên cạnh đó, trong chiến thắng 2-0 trước Timor-Leste, dù hoàn toàn kiểm soát thế trận, Singapore vẫn bộc lộ những khoảng trống khi đối phương tổ chức phản công nhanh. HLV Gavin Lee cũng thừa nhận các học trò cần giữ sự điềm tĩnh và chắt chiu hơn trong các tình huống dứt điểm cuối cùng. Dẫu vậy, việc duy trì sự tập trung để thu về kết quả tối đa chính là bước tiến đáng ghi nhận về mặt bản lĩnh của đội bóng này.

Thử thách cực đại tại Hà Nội

Chiến thắng trước Timor-Leste mang lại lợi thế điểm số lớn, nhưng thử thách thực sự cho tham vọng của Singapore sẽ đến ở lượt trận tiếp theo. "Những chú Sư tử" sẽ làm khách trên sân của tuyển Việt Nam vào thứ Sáu, trước khi bước vào lượt trận cuối vòng bảng gặp Indonesia vào ngày 7/8.

Singapore chuẩn bị chạm trán Việt Nam. Ảnh: LĐBĐ Singapore.

Đứng trước cuộc chạm trán quan trọng này, HLV Gavin Lee vẫn giữ sự điềm tĩnh cần thiết. Ông khẳng định hành trình của đội bóng là một quá trình chuẩn bị liên tục từ ngày 23/6 chứ không chỉ bắt đầu từ giải đấu. Vị thuyền trưởng tuyển Singapore nhấn mạnh toàn đội đang trưởng thành qua từng khoảnh khắc và sẽ nỗ lực thi đấu với tất cả khả năng cùng kế hoạch chiến thuật đã đề ra.

Khẳng định vị thế trước đối thủ lớn

Đội tuyển Singapore đã chứng minh được sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu, chuyển từ sự chật vật ở ngày ra quân sang hình ảnh chủ động và dứt khoát hơn. Việc vượt qua những đối thủ dưới cơ đã tạo nền tảng vững chắc, nhưng cuộc đối đầu với Việt Nam sẽ là thước đo chính xác nhất cho năng lực thực sự của đại diện đảo quốc sư tử tại AFF Cup 2026.