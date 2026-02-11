Singapore nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 lên mức 2,0% - 4,0% Chính phủ Singapore điều chỉnh tăng dự báo GDP năm 2026 dựa trên làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI) và đà phục hồi tích cực của kinh tế toàn cầu.

Singapore vừa chính thức nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 lên mức 2,0% - 4,0%, thay cho mức dự báo 1,0% - 3,0% trước đó. Quyết định này được đưa ra sau khi quốc gia này ghi nhận các chỉ số kinh tế quý IV/2025 vượt xa kỳ vọng, củng cố triển vọng lạc quan cho các ngành sản xuất và dịch vụ liên quan đến thương mại.

Tăng trưởng bứt phá trong quý IV/2025

Theo số liệu công bố ngày 10/02, nền kinh tế Singapore đã kết thúc năm 2025 với những kết quả tích cực. Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý IV/2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể so với con số ước tính sơ bộ 5,7%. Nếu so với quý III/2025, GDP tăng 2,1%, vượt mức dự báo ban đầu là 1,9%.

Tính chung cả năm 2025, kinh tế Singapore đạt mức tăng trưởng 5,0%, cao hơn mức sơ bộ 4,8% nhưng thấp hơn mức tăng 5,3% đã điều chỉnh của năm 2024.

Kinh tế Singapore được kỳ vọng tăng trưởng mạnh nhờ các yếu tố công nghệ và xuất khẩu.

Động lực từ trí tuệ nhân tạo và phục hồi xuất khẩu

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) cho biết, sự điều chỉnh dự báo lần này phản ánh kỳ vọng vào đà phục hồi mạnh mẽ của kinh tế toàn cầu. Đặc biệt, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) được xác định là nhân tố then chốt thúc đẩy các ngành công nghiệp mũi nhọn.

Nhà Kinh tế trưởng của MTI, ông Yong Yik Wei, nhấn mạnh rằng dự báo mới đã tính đến “động lực bền vững của làn sóng đầu tư AI”, điều này giúp cải thiện triển vọng cho các ngành sản xuất và dịch vụ thương mại kể từ cuối năm 2025.

Đồng quan điểm, Enterprise Singapore đã nâng dự báo tăng trưởng xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (NODX) lên mức 2,0% - 4,0%, tăng từ mức dự báo 0% - 2,0% trước đây. Nhu cầu thiết bị công nghệ phục vụ AI và giá vàng duy trì ở mức cao là những yếu tố hỗ trợ chính cho xuất khẩu.

Chính sách tiền tệ và dự báo từ chuyên gia

Về phía Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), ông Edward Robinson, nhà Kinh tế trưởng, khẳng định ngân hàng trung ương vẫn tin tưởng lạm phát đang tiến về vùng mục tiêu 1% - 2%. MAS tuyên bố đang ở vị thế phù hợp để phản ứng với các rủi ro đối với ổn định giá cả trong trung hạn.

Ở góc độ thị trường, các chuyên gia tài chính cũng có những nhận định trái chiều về tiến độ tăng trưởng:

Barclays: Chuyên gia Brian Tan nâng dự báo GDP năm 2026 lên 3,5% (từ mức 2,5%).

Chuyên gia Brian Tan nâng dự báo GDP năm 2026 lên 3,5% (từ mức 2,5%). Rủi ro ngắn hạn: Ông Tan cũng cảnh báo GDP quý I/2026 có thể giảm nhẹ 0,5% do sự sụt giảm của ngành dược - sinh học sau khi đạt đỉnh vào cuối năm ngoái.

Ông Tan cũng cảnh báo GDP quý I/2026 có thể giảm nhẹ 0,5% do sự sụt giảm của ngành dược - sinh học sau khi đạt đỉnh vào cuối năm ngoái. Thách thức toàn cầu: Căng thẳng thương mại leo thang và sự điều chỉnh nhu cầu đầu tư AI vẫn là những rủi ro hiện hữu có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng.

Tóm lại, việc Singapore nâng dự báo tăng trưởng cho thấy sự tự tin của quốc gia này vào khả năng thích ứng với các xu hướng công nghệ mới, bất chấp những biến động tiềm ẩn từ thị trường quốc tế.