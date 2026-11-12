Singapore U23 0-1 Vietnam U23: Vietnam U23 giành chiến thắng Singapore U23 chưa thắng trận nào trong 5 trận gần nhất và cần chấm dứt chuỗi không thắng trước Vietnam U23 lúc 19:00 ngày 12/11/2026 tại Pleiku Stadium.

Singapore U23 0 - 1 Vietnam U23 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Singapore U23 tiếp đón Vietnam U23.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

70' BÀN THẮNG! Vietnam U23 (0-1) Phút 70': (Vietnam U23) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

KT Kết thúc: Singapore U23 0-1 Vietnam U23 Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 20:54 12/11/2026

Singapore U23 cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Vietnam U23 lúc 19:00 ngày 12/11/2026 trên sân Pleiku Stadium. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này hòa 1 trận và thua 4 trận, chưa có chiến thắng nào để lấy lại niềm tin.

Singapore U23 cần một chiến thắng để đổi vận

Chuỗi kết quả của Singapore U23 là điểm đáng chú ý nhất trước trận đấu này. Đội bóng chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó có 4 trận thua. Tuy nhiên, trận gần đây nhất kết thúc với kết quả hòa, tín hiệu cho thấy họ đã dừng được mạch thua liên tiếp.

Vì vậy, trận gặp Vietnam U23 là cơ hội để Singapore U23 biến một kết quả khả quan thành bước chuyển rõ rệt hơn. Một chiến thắng sẽ giúp họ khép lại chuỗi không thắng và cải thiện tinh thần.

Vietnam U23 có phong độ không đồng đều

Ở phía bên kia, Vietnam U23 thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đây là chuỗi kết quả không ổn định, nhưng vẫn tốt hơn đáng kể so với đối thủ về số trận thắng và số điểm giành được.

Trận gần nhất của Vietnam U23 kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai trận thua liên tiếp rồi một chiến thắng. Các kết quả đan xen cho thấy đội khách vẫn cần sự chắc chắn hơn nếu muốn giữ nhịp độ tốt trong trận này.

Thế đối đầu nghiêng về Vietnam U23

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Vietnam U23 thắng 2 trận, hòa 1 trận, còn Singapore U23 chưa thắng trận nào. Xu hướng đối đầu này là lợi thế tâm lý với đội khách, đồng thời đặt thêm áp lực lên chủ nhà.

Dù vậy, một trận hòa trong chuỗi đối đầu gần đây cho thấy Singapore U23 từng làm khó được đối thủ. Nếu họ giữ được sự kỷ luật và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, trận đấu hoàn toàn có thể diễn ra cân bằng hơn so với những gì phong độ gợi ý.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Singapore U23, yếu tố quan trọng nhất là sự tự tin. Đội bóng mang theo chuỗi 5 trận không thắng, nên việc vào trận chắc chắn và hạn chế sai sót sớm sẽ quyết định họ có thể giữ được thế trận hay không.

Ngược lại, Vietnam U23 cần tận dụng lợi thế về số trận thắng gần đây và thành tích đối đầu để kiểm soát nhịp độ. Do phong độ chưa thật ổn định, đội khách khó có thể chủ quan trước một đối thủ đang khát khao chiến thắng.

Nhận định

Xét phong độ và thế đối đầu, Vietnam U23 nhỉnh hơn về mặt thành tích. Tuy nhiên, Singapore U23 có động lực rõ ràng là chấm dứt chuỗi không thắng ngay trên sân nhà. Đây là trận đấu mà yếu tố tinh thần và sự tập trung có thể quan trọng không kém chuyên môn.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Singapore U23 · 0 thắng 1 hòa Vietnam U23 · 2 thắng Singapore U23 0 - 1 Vietnam U23 VU Vietnam U23 2 - 2 Singapore U23 Hòa Singapore U23 0 - 7 Vietnam U23 VU

Singapore U23 5 trận gần nhất H B B B B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Vietnam U23 5 trận gần nhất T B B T H 4 Trận 1-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới