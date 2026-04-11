Sinner áp đảo Zverev, thẳng tiến vào chung kết Monte Carlo 2026 Jannik Sinner khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 6-1, 6-4, chính thức ghi tên mình vào trận tranh ngôi vương tại Monte Carlo.

Trận bán kết Monte Carlo 2026 đã chứng kiến một màn trình diễn chênh lệch ngoài dự kiến giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới. Jannik Sinner, với phong độ hủy diệt, đã không cho Alexander Zverev bất kỳ cơ hội nào để tạo nên bất ngờ, khép lại trận đấu chỉ sau hai set đấu chóng vánh.

Set 1: Sức mạnh áp đảo của tay vợt Italia

Bước vào set đấu đầu tiên, Alexander Zverev nhập cuộc một cách đầy bất ổn. Tay vợt người Đức thi đấu thiếu tập trung và liên tục mắc lỗi trong các game cầm giao bóng. Những cú giao bóng yếu ớt của Zverev đã trở thành "mồi ngon" để Sinner tung ra những cú trả giao nặng nề, áp đặt thế trận ngay từ những điểm số đầu tiên.

Sinner cho thấy sự chính xác tuyệt đối khi tận dụng thành công cả 3 cơ hội bẻ giao bóng (break point), trong đó có một game thắng trắng đầy ấn tượng. Ngược lại, tay vợt người Italia bảo vệ cực tốt các game đấu của mình và không để mất bất kỳ break nào. Set 1 nhanh chóng kết thúc với tỷ số cách biệt 6-1 nghiêng về phía Sinner.

Sinner thi đấu áp đảo

Set 2: Nỗ lực muộn màng của Zverev

Sang set 2, cục diện có phần khởi sắc hơn cho Zverev khi anh bắt đầu lấy lại cảm giác bóng. Tay vợt người Đức nỗ lực bám đuổi và gây ra nhiều khó khăn hơn cho đối thủ trong các game cầm giao bóng. Tuy nhiên, bản lĩnh của Sinner đã được thể hiện đúng lúc.

Dù Zverev đã chơi kiên cường hơn so với set đầu, nhưng bước ngoặt một lần nữa đến ở game thứ 10 quyết định. Sinner tận dụng sơ hở của đối phương để tung ra đòn kết liễu, giành break quan trọng và ấn định chiến thắng 6-4 trong set này.

Thông số kỹ thuật trận đấu

Thông số Zverev Sinner Aces 0 1 Lỗi kép 2 0 Tỷ lệ giao bóng 1 59% 59% Giao bóng 1 ăn điểm 44% 87% Giao bóng 2 ăn điểm 55% 75% Điểm Break 0/0 4/4 Tổng số điểm 33/93 60/93

Thắng lợi thuyết phục sau 2 set giúp Jannik Sinner ghi tên mình vào trận chung kết Monte Carlo 2026. Đối thủ cuối cùng của anh trên hành trình chinh phục danh hiệu sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Carlos Alcaraz và Vacherot. Với phong độ hiện tại, tay vợt Italia đang được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch.