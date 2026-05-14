Sinner áp sát kỷ lục của Djokovic, Medvedev đối đầu hiện tượng tại tứ kết Rome Open Jannik Sinner hướng tới việc phá vỡ kỷ lục chuỗi thắng tại Masters 1000 của Novak Djokovic trong cuộc đối đầu với Andrey Rublev, trong khi Daniil Medvedev chạm trán hiện tượng Martin Landaluce tại tứ kết Rome Open 2026.

Rome Open 2026 đang chứng kiến những bước chạy thần tốc của Jannik Sinner trên hành trình thiết lập một đế chế mới. Tại vòng tứ kết đơn nam, tay vợt số một thế giới không chỉ chiến đấu vì tấm vé đi tiếp mà còn vì mục tiêu vượt qua cột mốc vĩ đại của Novak Djokovic.

Jannik Sinner và sứ mệnh vượt mặt Novak Djokovic

Với 31 chiến thắng liên tiếp tại các giải ATP Masters 1000, Jannik Sinner đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Nếu đánh bại Andrey Rublev, ngôi sao người Ý sẽ chính thức sở hữu 32 trận thắng liên tiếp, xô đổ kỷ lục đang được nắm giữ bởi huyền thoại Novak Djokovic. Phong độ của Sinner hiện tại được đánh giá là gần như hoàn hảo với khả năng kiểm soát nhịp độ và pressing từ cuối sân cực kỳ ổn định.

Rublev (bên phải) đang chơi không tồi nhưng Sinner (bên trái) quá mạnh

Về mặt chiến thuật, Rublev vẫn là một đối thủ đáng gờm với những cú thuận tay mang sức nặng cực lớn. Tuy nhiên, tay vợt này thường gặp khó khăn trước các đối thủ có khả năng điều bóng ổn định và phòng ngự chắc chắn như Sinner. Lịch sử đối đầu đang nghiêng rõ về phía tay vợt người Ý với 7 chiến thắng sau 10 lần gặp gỡ. Đáng chú ý, mặt sân đất nện tại Rome vốn có tốc độ bóng chậm, điều này sẽ tạo điều kiện cho Sinner phát huy tối đa khả năng phòng ngự phản công và kéo đối thủ vào các loạt đọ sức bền bỉ từ baseline.

Daniil Medvedev và thử thách từ ngựa ô Martin Landaluce

Ở một diễn biến khác, Daniil Medvedev sẽ phải đối mặt với Martin Landaluce - hiện tượng lớn nhất tại giải đấu năm nay. Landaluce, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha vào giải với tư cách "lucky loser", đang viết tiếp câu chuyện cổ tích khi lọt vào tới tứ kết Masters 1000 lần thứ hai trong mùa giải. Lối chơi giàu năng lượng và khả năng phản công khó chịu của Landaluce đã khiến nhiều hạt giống phải ôm hận.

Medvedev (bên phải) sẽ phải cẩn trọng trước đối thủ trẻ

Tuy nhiên, Medvedev không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Nhà vô địch Rome Open 2023 đang cho thấy sự thích nghi tuyệt vời trên mặt sân bụi đỏ. Dù không sở hữu lối chơi thuần đất nện, khả năng điều bóng sâu và sự lỳ lợm trong các loạt rally giúp tay vợt người Nga trở thành một "bức tường" thực sự. Kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận đấu lớn được dự đoán sẽ là chìa khóa giúp Medvedev bào mòn sức kháng cự của đối thủ trẻ.

Sức nóng từ các trận bán kết đơn nữ

Nội dung đơn nữ cũng không kém phần hấp dẫn với hai cặp đấu bán kết đỉnh cao. Iga Swiatek, sau màn trình diễn hủy diệt trước Pegula, sẽ đối đầu với Elina Svitolina. Swiatek hiện đang ở trạng thái phong độ cao nhất và được kỳ vọng sẽ dùng sức mạnh từ các cú đánh xoáy sâu để áp đặt thế trận. Ở cặp đấu còn lại, Coco Gauff sẽ chạm trán Sorana Cirstea trong một cuộc đối đầu dự báo sẽ kéo dài và bào mòn thể lực khi cả hai đều có lối chơi bền bỉ.

Lịch thi đấu chi tiết Rome Open 2026

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Tứ kết đơn nam 18:00, 14/05 Jannik Sinner vs Andrey Rublev On Sports 00:00, 15/05 Martin Landaluce vs Daniil Medvedev On Sports Bán kết đơn nữ 20:00, 14/05 Sorana Cirstea vs Coco Gauff On Sports 01:30, 15/05 Iga Swiatek vs Elina Svitolina On Sports

Nhìn chung, Rome Open 2026 đang tiến tới giai đoạn kịch tính nhất. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Jannik Sinner để xem liệu anh có thể chính thức vượt qua cái bóng của Novak Djokovic để thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mới tại đấu trường Masters 1000 hay không.