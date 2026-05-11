Sinner áp sát kỷ lục của Federer và tâm điểm Osaka - Swiatek tại Rome Open Jannik Sinner hướng tới cột mốc 30 trận thắng liên tiếp tại Masters 1000 để vượt qua Roger Federer, trong khi Naomi Osaka đối đầu thử thách cực đại mang tên Iga Swiatek.

Rome Open 2026 đang chứng kiến những kịch bản hấp dẫn nhất khi các ngôi sao hàng đầu thế giới bước vào giai đoạn quyết định. Tâm điểm của ngày thi đấu 11/5 đổ dồn vào Jannik Sinner – người đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, và cuộc đối đầu rực lửa giữa hai nhà vô địch Grand Slam Naomi Osaka và Iga Swiatek.

Jannik Sinner và nhiệm vụ vượt qua cái bóng của Roger Federer

Tay vợt số một thế giới Jannik Sinner đang duy trì một phong độ khủng khiếp. Sau chiến thắng thuyết phục trước Sebastian Ofner tại vòng 2, ngôi sao người Ý đã nâng chuỗi trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000 lên con số 29. Thành tích này giúp anh chính thức san bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu của huyền thoại Roger Federer.

Sinner (bên trái) sẽ vượt kỷ lục Federer nếu có trận thắng 30 liên tiếp tại các giải Masters 1000

Đối thủ tại vòng 3 của Sinner là Alexei Popyrin. Dù tay vợt người Australia sở hữu những cú giao bóng sấm sét, nhưng mặt sân đất nện tại Foro Italico vốn có tốc độ chậm, điều này sẽ làm giảm đáng kể tính sát thương trong lối chơi của Popyrin. Ngược lại, khả năng điều tiết nhịp độ và sự ổn định trong các loạt bóng bền (rally) đang biến Sinner thành một cỗ máy khó bị đánh bại trên sân nhà.

Về mặt chiến thuật, Popyrin buộc phải mạo hiểm tấn công sớm để tránh bị kéo vào những loạt giao tranh dài hơi – nơi Sinner gần như không có đối thủ. Tuy nhiên, với tâm lý hưng phấn và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, khả năng Sinner giành chiến thắng thứ 30 liên tiếp là rất cao.

Daniil Medvedev và rào cản từ hiện tượng Tây Ban Nha

Trong khi đó, hạt giống số một Daniil Medvedev sẽ có cuộc chạm trán với Pablo Llamas Ruiz. Đây là lần đầu tiên Ruiz góp mặt tại vòng 3 của một giải Masters 1000 sau chiến thắng nhọc nhằn trước Corentin Moutet. Sự lỳ lợm và nền tảng thể lực bền bỉ là vũ khí lớn nhất của tay vợt người Tây Ban Nha trên mặt sân đỏ.

Medvedev vẫn đang thể hiện phong độ ổn định

Mặc dù sân đất nện chưa bao giờ là sở trường, Medvedev vẫn cho thấy sự thực dụng đáng kinh rợn. Với việc được nghỉ ngơi ở vòng trước do đối thủ rút lui, tay vợt Nga đang có trạng thái thể lực sung mãn nhất. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và khả năng phòng ngự từ xa sẽ giúp Medvedev kiểm soát được sự hưng phấn của đối thủ trẻ.

Naomi Osaka đại chiến Swiatek: Cuộc đối đầu của hai thái cực

Tại nội dung đơn nữ, màn so tài giữa Naomi Osaka và Iga Swiatek được đánh giá là trận chung kết sớm của giải. Osaka đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trên sân đất nện – mặt sân vốn là điểm yếu nhất của cô. Chiến thắng áp đảo trước Diana Shnaider là minh chứng cho thấy sức mạnh từ những cú thuận tay của tay vợt người Nhật Bản đã được tinh chỉnh để thích nghi với độ nảy tại Rome.

Osaka (bên phải) so tài trận đỉnh cao với Swiatek (bên trái)

Tuy nhiên, Iga Swiatek lại là một thực thể hoàn toàn khác trên sân đất nện. Từng 3 lần lên ngôi vô địch tại Rome, tay vợt người Ba Lan sở hữu khả năng di chuyển và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công hoàn hảo. Tại Roland Garros 2024, Osaka từng đẩy Swiatek vào thế khó, nhưng ở thời điểm hiện tại, Swiatek đang có phong độ hủy diệt sau khi vừa đánh bại Cocciaretto với các tỷ số 6-1, 6-0.

Chìa khóa của trận đấu nằm ở tỷ lệ giao bóng một của Osaka. Nếu không thể kết thúc điểm số nhanh, cô sẽ rơi vào cái bẫy pressing mà Swiatek giăng sẵn. Rome là "lãnh địa" của Swiatek, và cô có đầy đủ công cụ để bào mòn thể lực cũng như ý chí của bất kỳ đối thủ nào.

Lịch thi đấu đáng chú ý tại Rome Open ngày 11/5