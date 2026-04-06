Sinner áp sát ngôi số 1 của Alcaraz, Ben Shelton lập cột mốc mới trên BXH tennis

Văn Thể06/04/2026 18:08

Cuộc đua giành ngôi vương ATP nóng hơn bao giờ hết khi Jannik Sinner đứng trước cơ hội soán ngôi Carlos Alcaraz tại Monte Carlo, trong khi Ben Shelton chính thức trở thành tay vợt số 1 nước Mỹ.

Monte Carlo Masters 2026 đang trở thành tâm điểm của làng quần vợt thế giới khi kết quả tại giải đấu này có thể dẫn đến sự thay đổi ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng ATP. Jannik Sinner, với phong độ hủy diệt, đang gây áp lực cực lớn lên ngôi vị số 1 của Carlos Alcaraz trong bối cảnh tay vợt người Tây Ban Nha phải đối mặt với bài toán bảo vệ điểm số đầy thách thức.

Alcaraz và Sinner: Cuộc chiến giành quyền tự quyết tại Monte Carlo

Trên bảng xếp hạng ATP công bố ngày 6/4/2026, Carlos Alcaraz vẫn đang nắm giữ vị trí số 1 thế giới với 13.590 điểm. Tuy nhiên, Jannik Sinner đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 1.190 điểm (hiện có 12.400 điểm). Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở áp lực bảo vệ danh hiệu: Alcaraz phải bảo vệ trọn vẹn 1.000 điểm vô địch từ mùa giải trước, trong khi Sinner hoàn toàn không phải giữ điểm, mở ra cơ hội tích lũy tối đa.

Sinner (đội mũ) hoàn toàn có thể soán ngôi số 1 của Alcaraz (bên trái) sau Monte Carlo Masters 2026

Kịch bản soán ngôi đã được giới chuyên môn vạch sẵn: Nếu Sinner lên ngôi vô địch hoặc tiến sâu đến vòng bán kết (tùy thuộc vào thành tích đối đầu của Alcaraz), tay vợt người Ý sẽ chính thức trở thành tân vương của làng quần vợt thế giới. Đây là giai đoạn căng thẳng nhất trong sự nghiệp của cả hai ngôi sao trẻ, khi mỗi trận đấu tại Monaco đều mang tính chất của một trận chung kết về điểm số.

Ben Shelton vươn mình trở thành tay vợt số 1 nước Mỹ

Một biến động lớn khác ở nhóm đầu là sự thăng tiến của Ben Shelton. Tay vợt 23 tuổi này đã tăng 1 bậc để vươn lên hạng 8 thế giới với 3.900 điểm, chính thức vượt qua Taylor Fritz (hạng 9, 3.870 điểm) để giành lấy vị trí tay vợt số 1 xứ sở cờ hoa. Dù cả hai không tham dự Monte Carlo tuần này, nhưng sự xáo trộn này cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của thế hệ trẻ Mỹ trên bản đồ tennis đỉnh cao.

Ở các vị trí tiếp theo, Alexander Zverev vững vàng ở hạng 3, trong khi lão tướng Novak Djokovic duy trì vị trí thứ 4. Đáng chú ý ở nhóm dưới, Jiri Lehecka đã xác lập cột mốc mới trong sự nghiệp khi leo lên vị trí thứ 13 thế giới. Tommy Paul cũng có bước nhảy vọt lên hạng 18 sau danh hiệu ấn tượng tại Houston.

WTA: Aryna Sabalenka duy trì sự thống trị tuyệt đối

Trái ngược với sự biến động ở ATP, bảng xếp hạng WTA chứng kiến sự ổn định đáng kinh ngạc của Aryna Sabalenka. Tay vợt người Belarus tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 với 11.025 điểm, đánh dấu tuần thứ 77 liên tiếp cô đứng trên đỉnh thế giới. Khoảng cách giữa Sabalenka và nhóm bám đuổi gồm Elena Rybakina và Coco Gauff vẫn được duy trì ở mức an toàn.

Sabalenka (bên trái) thống trị vững vàng đỉnh bảng xếp hạng WTA

Dù top 10 nữ không có sự thay đổi, nhưng các vị trí phía sau lại đầy sôi động. Yuliia Starodubtseva là cái tên gây bất ngờ nhất khi tăng vọt 36 bậc để vươn lên hạng 53 thế giới. Ở chiều ngược lại, cựu vô địch Australian Open Sofia Kenin đã rơi tự do 19 bậc, cho thấy sự khắc nghiệt trong việc duy trì điểm số ở hệ thống WTA.

Bảng xếp hạng ATP Top 10 (Cập nhật 6/4/2026)

HạngTay vợtQuốc tịchĐiểm sốBiến động
1Carlos AlcarazTây Ban Nha13.5900
2Jannik SinnerÝ12.4000
3Alexander ZverevĐức5.2050
4Novak DjokovicSerbia4.7200
5Lorenzo MusettiÝ4.2650
6Alex de MinaurÚc4.0950
7Felix Auger-AliassimeCanada4.0000
8Ben SheltonMỹ3.900+1
9Taylor FritzMỹ3.870-1
10Daniil MedvedevNga3.6100

Bảng xếp hạng WTA Top 10 (Cập nhật 6/4/2026)

HạngTay vợtQuốc tịchĐiểm sốBiến động
1Aryna SabalenkaBelarus11.0250
2Elena RybakinaKazakhstan8.1080
3Coco GauffMỹ7.2780
4Iga SwiatekBa Lan7.2630
5Jessica PegulaMỹ6.2430
6Amanda AnisimovaMỹ5.9950
7Elina SvitolinaUkraine3.9650
8Jasmine PaoliniÝ3.9070
9Victoria MbokoCanada3.5310
10Mirra AndreevaNga3.1210
