Sinner áp sát ngôi số 1 của Alcaraz, Zverev đẩy Djokovic khỏi top 3 ATP Sau Miami Open, Jannik Sinner hoàn tất cú đúp Sunshine Double để phả hơi nóng vào vị trí của Alcaraz, trong khi Novak Djokovic chính thức rớt xuống hạng 4 thế giới.

Jannik Sinner vừa đi vào lịch sử khi hoàn tất cú đúp danh hiệu Sunshine Double sau chức vô địch Miami Open đầy thuyết phục. Với 1.000 điểm thưởng và thành tích không để thua một set đấu nào trong suốt hành trình tại hai giải Masters 1000 vừa qua, tay vợt người Ý đang trở thành đối trọng lớn nhất cho ngôi vị số 1 thế giới.

ATP: Sinner đe dọa ngôi đầu, Djokovic tụt hạng đáng báo động

Hiện tại, Jannik Sinner đang sở hữu 12.400 điểm, chỉ còn kém Carlos Alcaraz khoảng hơn 1.000 điểm. Khoảng cách này hoàn toàn có thể bị san lấp khi mùa giải sân đất nện bắt đầu, nơi Sinner đang có phong độ cực cao. Trong khi đó, Alcaraz đã phải trả giá bằng việc không thể nới rộng cách biệt sau thất bại sớm tại Miami, dù anh vẫn đang giữ ngôi đầu với 13.590 điểm.

Sinner áp sát vị trí Alcaraz, Djokovic mất vị trí thứ ba cho Zverev

Đáng chú ý nhất trong top đầu là sự vươn lên của Alexander Zverev. Tay vợt người Đức đã tăng 1 bậc để chiếm vị trí thứ 3 thế giới. Hệ quả là Novak Djokovic đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 sau khi bị trừ 650 điểm do không tham dự giải đấu. Ở nhóm dưới, Jiri Lehecka gây ấn tượng mạnh nhất khi nhảy vọt 8 bậc để đứng hạng 14 thế giới, cột mốc cao nhất trong sự nghiệp của anh.

WTA: Sabalenka thống trị, Gauff vượt mặt Swiatek

Tại bảng xếp hạng đơn nữ, Aryna Sabalenka tiếp tục khẳng định vị thế thống trị sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch Miami Open. Đây là tuần thứ 84 Sabalenka giữ ngôi số 1 thế giới. Đặc biệt, với 76 tuần liên tiếp ở đỉnh bảng, cô đã vượt qua kỷ lục chuỗi thống trị liên tục của Iga Swiatek (75 tuần).

Sabalenka và Gauff (bên trái và giữa) nhận tín hiệu tích cực sau Miami Open, Eala (bên phải) thì ngược lại

Biến động lớn cũng xảy ra ở vị trí thứ 3 khi Coco Gauff chính thức vượt qua Iga Swiatek. Dù thất bại ở trận chung kết, Gauff vẫn tích lũy đủ điểm để đẩy đối thủ người Ba Lan xuống hạng 4. Ở các vị trí khác, Elina Svitolina tăng 1 bậc lên hạng 7, trong khi tài năng trẻ Emma Raducanu rơi 5 bậc xuống hạng 28 do không thi đấu.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP (Cập nhật 30/3)

TT Tay vợt Tuổi Biến động Điểm 1 Carlos Alcaraz 22 0 13.590 2 Jannik Sinner 24 0 12.400 3 Alexander Zverev 28 +1 5.205 4 Novak Djokovic 38 -1 4.720 5 Lorenzo Musetti 24 0 4.265 14 Jiri Lehecka 24 +8 2.490

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA (Cập nhật 30/3)