Sinner chạm cột mốc lịch sử, Learner Tien tạo địa chấn tại Indian Wells Ngày thi đấu 9/3 chứng kiến Jannik Sinner san bằng kỷ lục của Fabio Fognini, trong khi tài năng trẻ Learner Tien thiết lập thống kê khó tin trước các tay vợt Top 10.

Ngày thi đấu 9/3 tại Indian Wells Open đã trở thành một cột mốc đáng nhớ của quần vợt thế giới với hàng loạt kỷ lục được thiết lập. Tâm điểm đổ dồn về phong độ hủy diệt của Jannik Sinner, sự vươn mình mạnh mẽ của tài năng trẻ Learner Tien và dấu ấn bền bỉ từ Alexander Zverev tại hệ thống Masters 1000.

Jannik Sinner và sứ mệnh lịch sử của quần vợt Ý

Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 2 Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-2 trước Denis Shapovalov. Kết quả này không chỉ đưa anh vào vòng 4 mà còn giúp tay vợt 22 tuổi chạm mốc 96 trận thắng tại các giải ATP Masters 1000.

Với con số này, Sinner chính thức san bằng kỷ lục của đàn anh Fabio Fognini, trở thành tay vợt người Ý có nhiều chiến thắng nhất tại hệ thống giải đấu này kể từ khi Masters 1000 ra đời năm 1990. Đáng chú ý, Sinner đạt được cột mốc này khi tuổi đời còn rất trẻ, hứa hẹn sẽ sớm độc chiếm vị trí dẫn đầu trong tương lai gần.

Hân hoan sau chiến thắng, Sinner tuyên bố "không thích họp báo"

Chia sẻ về sự thay đổi trong lối chơi, Sinner cho biết: “Tôi đang cố gắng chơi tấn công nhiều hơn. Có thể sẽ xuất hiện nhiều lỗi đánh hỏng hơn, nhưng ở những thời điểm quan trọng, sự chắc chắn vẫn là chìa khóa”. Anh cũng thừa nhận sự khắc nghiệt của điều kiện thi đấu tại sa mạc khi bóng nảy cao hơn vào ban ngày so với ban đêm.

Learner Tien: Kẻ diệt khổng lồ mới tại Stadium One

Bên cạnh sự ổn định của các ngôi sao lớn, câu chuyện truyền cảm hứng nhất gọi tên Learner Tien. Tay vợt 20 tuổi người Mỹ đã tạo nên cú sốc khi đánh bại hạt giống Ben Shelton với tỷ số 7-6, 4-6, 6-3 trong một trận đấu kịch tính kéo dài 3 set.

Chiến thắng này giúp Tien sở hữu một thống kê đặc biệt: 6 trận thắng và 5 trận thua trước các tay vợt thuộc Top 10 ATP. Anh hiện là tay vợt duy nhất ngoài châu Âu đang còn thi đấu có thành tích đối đầu dương trước nhóm 10 tay vợt hàng đầu thế giới (xét trên tối thiểu 10 trận đấu).

Tien không sợ Top 10

“Sân Stadium One chính là nơi tôi từng ngồi xem các thần tượng thi đấu khi còn nhỏ. Tôi vẫn nhớ rõ vị trí chiếc ghế đó. Hôm nay, được đứng ở đây và giành chiến thắng là một khoảnh khắc trọn vẹn”, Tien chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình tại giải đấu quê nhà Nam California.

Alexander Zverev và cột mốc 100 trận thắng

Alexander Zverev cũng ghi tên mình vào lịch sử khi vượt qua Brandon Nakashima sau các loạt tie-break căng thẳng với tỷ số 7-6, 5-7, 6-4. Chiến thắng này giúp tay vợt người Đức trở thành người đầu tiên đạt cột mốc 100 trận thắng tại các giải ATP Masters 1000 tính từ đầu mùa giải 2020 đến nay.

Zverev chạm kỷ lục 100 trận thắng ATP 1000

Zverev nhấn mạnh rằng việc thay đổi tư duy sang lối chơi tấn công chủ động là yếu tố then chốt giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao: “Tôi thắng loạt tie-break hôm nay bằng cách chơi tấn công. Điều đó khiến tôi cảm thấy hào hứng hơn dù đôi khi phải chấp nhận rủi ro”.

Những điểm nhấn đáng chú ý khác

Nội dung đơn nữ tại Indian Wells Open cũng chứng kiến những biến động quan trọng: