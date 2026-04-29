Sinner chỉ trích lịch thi đấu Madrid Open, Alcaraz đối mặt nguy cơ lỡ hẹn Wimbledon Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner bày tỏ sự bất bình về cách sắp xếp lịch thi đấu tại Madrid Open, trong khi giới chuyên gia lo ngại Carlos Alcaraz sẽ không kịp bình phục chấn thương cổ tay cho mùa sân cỏ.

Jannik Sinner, hạt giống số 1 tại Madrid Open, vừa ghi tên mình vào vòng tứ kết sau chiến thắng thuyết phục 6-2, 7-5 trước Cameron Norrie. Tuy nhiên, thay vì tập trung hoàn toàn vào chuyên môn, ngôi sao người Ý đã lên tiếng yêu cầu ban tổ chức giải Masters 1000 này phải có những điều chỉnh cấp thiết về lịch thi đấu nhằm bảo vệ sức khỏe vận động viên.

Sinner và nỗi lo quá tải từ lịch thi đấu 'lệch nhịp'

Dù đang sở hữu phong độ hủy diệt, Sinner thừa nhận anh gặp không ít khó khăn khi phải thích nghi với việc ra sân vào lúc 11 giờ sáng (giờ địa phương). Tay vợt số 1 thế giới chỉ ra nghịch lý trong công tác tổ chức: trong khi một số trận đấu bắt đầu quá sớm, các trận đấu muộn thường kéo dài đến tận 1 giờ 30 sáng hôm sau.

Sinner lần thứ hai lọt vào tứ kết Madrid Open, nơi anh đang hướng đến danh hiệu đầu tiên tại giải đấu này

"Tôi không nhớ lần cuối cùng mình thi đấu lúc 11 giờ sáng là khi nào. Chúng ta cần điều chỉnh lịch thi đấu trong ngày. Việc kết thúc lúc 1 giờ 30 sáng, sau đó còn phải ăn uống và trị liệu khiến mọi thứ diễn ra quá trễ," Sinner chia sẻ. Anh nhấn mạnh rằng dù có một ngày nghỉ giữa các trận, áp lực lên thể chất và tinh thần vẫn là rất lớn do nhịp sinh học bị đảo lộn.

Carlos Alcaraz và cuộc đua thời gian cho Wimbledon

Trong khi Sinner bận rộn tại Madrid, đối thủ lớn nhất của anh là Carlos Alcaraz lại đang phải đối mặt với viễn cảnh u ám. Cựu tay vợt Alex Corretja, hiện là chuyên gia của Eurosport, đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng Alcaraz kịp trở lại cho Wimbledon do chấn thương cổ tay dai dẳng.

Theo Corretja, mặt sân cỏ là thử thách cực đại đối với một vận động viên vừa hồi phục chấn thương tay. Những pha di chuyển khó, kết hợp với việc phải chống chọi với những cú giao bóng tốc độ cao trên sân cỏ sẽ tạo ra áp lực khủng khiếp lên vùng cổ tay. Việc đã nghỉ thi đấu khoảng một tháng rưỡi khiến quá trình tìm lại cảm giác bóng của Alcaraz trở nên vô cùng gian nan.

Quyền Anh: Tyson Fury và Anthony Joshua khởi động cho đại chiến

Làng quyền Anh thế giới đang rung chuyển trước thông tin hai võ sĩ hạng nặng hàng đầu là Tyson Fury và Anthony Joshua đã chính thức ký hợp đồng thượng đài. Trận đại chiến này dự kiến diễn ra vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay tại Saudi Arabia. Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu lịch sử, cả hai võ sĩ đều đang tìm kiếm các trận đấu khởi động.

Joshua dự kiến sẽ chạm trán Kristian Prenga vào ngày 25/7. Trong khi đó, ông bầu Frank Warren xác nhận Fury cũng đang cân nhắc một trận đấu duy trì cảm giác trước khi bước vào kỳ huấn luyện chính thức cho trận gặp Joshua. Đây được xem là bước đi chiến thuật để cả hai đạt trạng thái tối ưu nhất cho trận đấu định đoạt ngôi vương hạng nặng.

Max Verstappen và rào cản rời Red Bull

Tại đấu trường F1, tương lai của nhà vô địch thế giới Max Verstappen tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý. Tuy nhiên, chuyên gia Martin Brundle nhận định rằng việc tay đua người Hà Lan rời Red Bull ở thời điểm hiện tại là điều cực kỳ khó khăn. Rào cản không chỉ nằm ở đẳng cấp của Verstappen mà còn ở sự ổn định về nhân sự của các đội đua đối thủ.

"Không chắc Max có thể 'nhảy tàu' dễ dàng lúc này. Các đội đua hàng đầu hiện đều đã có những bản hợp đồng dài hạn và không ai muốn phá vỡ cấu trúc đội hình đang ổn định," Brundle phân tích trên Sky Sports. Điều này đồng nghĩa với việc Verstappen có thể sẽ phải tiếp tục gắn bó với Red Bull, ít nhất là cho đến khi có một biến động lớn trên thị trường chuyển nhượng tay đua.