Sinner đại chiến Medvedev tại Rome Open: Kịch tính 3 set bị gián đoạn vì mưa lớn Trận bán kết giữa Jannik Sinner và Daniil Medvedev buộc phải dời sang hôm nay 16/5 khi đang ở set 3. Tay vợt số 1 thế giới tạm dẫn 6-2, 5-7, 4-2 trước khi mưa đổ xuống.

Trận bán kết đơn nam Rome Open giữa hạt giống số 1 Jannik Sinner và Daniil Medvedev đã phải tạm dừng đầy tiếc nuối do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tại thời điểm gián đoạn, tay vợt người Italia đang dẫn trước với tỷ số 6-2, 5-7, 4-2, chỉ còn cách tấm vé vào chung kết một vài game đấu quan trọng.

Khởi đầu áp đảo và sự trở lại của Medvedev

Bước vào trận đấu với mục tiêu nối dài chuỗi 32 chiến thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, Sinner đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối trong set mở màn. Tay vợt số 1 thế giới nhanh chóng bẻ giao bóng của Medvedev để thắng liền 4 game đầu tiên, khép lại set một chỉ sau 33 phút thi đấu với tỷ số 6-2, khiến giới chuyên môn tin vào một chiến thắng chóng vánh.

Sinner nhăn mặt đầy đau đớn khi được chăm sóc y tế trong giờ nghỉ của trận bán kết gặp Medvedev

Tuy nhiên, cục diện trận đấu xoay chiều nhanh chóng ở set hai khi Daniil Medvedev vùng lên mạnh mẽ. Tay vợt người Nga giành break sớm và dẫn trước 3-0 bằng lối chơi bền bỉ, hóa giải gần như mọi pha tấn công của đối thủ. Đáng chú ý, Sinner bắt đầu bộc lộ dấu hiệu xuống sức rõ rệt. Anh liên tục phải chống vợt nghỉ ngơi và cần đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế sau game thứ 6 của set đấu này.

Nút thắt set quyết định và sự can thiệp của thời tiết

Dù nỗ lực bám đuổi, Sinner vẫn để mất set hai với tỷ số 5-7. Bước vào set quyết định, bản lĩnh của tay vợt đang đứng đỉnh bảng xếp hạng ATP đã được phát huy đúng lúc. Sinner tận dụng triệt để hai lỗi giao bóng kép liên tiếp của Medvedev ở game thứ ba để giành break quan trọng, vươn lên dẫn trước 4-2. Đúng lúc thế trận đang nghiêng về phía tay vợt Italia, cơn mưa lớn tại Foro Italico đã buộc trọng tài phải tạm dừng trận đấu.

Khán giả che ô dưới cơn mưa lớn khiến trận bán kết giữa Sinner và Medvedev buộc phải tạm hoãn

Ban tổ chức xác nhận cuộc so tài sẽ tiếp tục vào hôm nay (16/5), dự kiến diễn ra hai tiếng trước trận chung kết đơn nữ. Nếu duy trì được lợi thế, Sinner sẽ đứng trước cơ hội trở thành tay vợt người Italia đầu tiên đăng quang tại Rome sau nửa thế kỷ. Đây là bước đệm tinh thần vô cùng quan trọng trước khi anh hướng tới mục tiêu hoàn tất Career Grand Slam tại Roland Garros sắp tới.