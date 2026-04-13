Sinner hạ Alcaraz tại chung kết Monte Carlo: Đòi lại ngôi số 1 và kỳ tích sánh ngang Big 3 Đánh bại kình địch Carlos Alcaraz sau hai set kịch tính, Jannik Sinner chính thức trở lại vị trí số 1 thế giới và thiết lập chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại các giải Masters 1000.

Jannik Sinner đã khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của làng quần vợt nam đương đại khi đánh bại Carlos Alcaraz với tỷ số 7-6(5), 6-3 trong trận chung kết Monte Carlo. Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu lớn đầu tiên trên mặt sân đất nện mùa này mà còn giúp tay vợt người Italia đòi lại ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng ATP từ chính tay đối thủ.

Cuộc lật đổ ngoạn mục trên đỉnh thế giới

Trận tái đấu giữa hai ngôi sao sáng nhất thế hệ mới đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cực cao. Sinner cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc để giành chiến thắng trong loạt tie-break nghẹt thở ở set một, trước khi bẻ gãy ý chí của Alcaraz trong set hai. Với kết quả này, Sinner chính thức sở hữu 13.350 điểm, vượt qua con số 13.240 điểm của Alcaraz để trở thành tân vương ATP từ đầu tuần tới.

Sinner đòi lại ngôi số 1 nhờ trận thắng Alcaraz

Đây là một sự đảo chiều khó tin nếu nhìn vào cục diện cách đây hơn một tháng. Tại Indian Wells, Alcaraz từng dẫn trước Sinner tới 3.150 điểm. Tuy nhiên, phong độ hủy diệt với các chức vô địch liên tiếp tại Indian Wells, Miami Open và giờ là Monte Carlo đã giúp tay vợt 24 tuổi xóa sạch khoảng cách và vươn lên dẫn đầu. Sinner hiện đã có 67 tuần đứng ở vị trí số 1 thế giới, vươn lên hạng 12 trong danh sách những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử ở thông số này, ngang hàng với những tên tuổi như Roger Federer hay Novak Djokovic.

Thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Chiến thắng tại công quốc Monaco đánh dấu danh hiệu thứ 3 của Sinner trong mùa giải 2026, nối dài chuỗi 17 trận thắng liên tiếp kể từ đầu năm. Đáng chú ý, Sinner đã trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử, sau Rafael Nadal và Novak Djokovic, giành được 4 chức vô địch Masters 1000 liên tiếp (Paris Masters 2025, Indian Wells, Miami và Monte Carlo 2026).

Hơn thế nữa, anh cũng là người thứ hai sau Djokovic (năm 2015) hoàn tất cú đúp vô địch Miami Open và Monte Carlo trong cùng một mùa giải. Những con số thống kê này cho thấy Sinner không còn chỉ là một chuyên gia sân cứng mà đã thực sự hoàn thiện kỹ năng để thống trị trên mọi mặt sân.

Bản lĩnh và sự thừa nhận từ đối thủ

Dù gặp khó khăn bởi điều kiện thời tiết có nhiều gió và từng bị dẫn trước 1-3 trong set hai, Sinner vẫn lội ngược dòng nhờ khả năng chịu áp lực cực tốt. "Việc trở lại vị trí số 1 có ý nghĩa rất lớn. Tôi rất hạnh phúc khi giành được danh hiệu lớn trên mặt sân này, điều mà trước đây tôi chưa từng làm được", tân số 1 thế giới chia sẻ sau trận đấu.

Alcaraz "ngả mũ" trước Sinner

Thất bại tâm phục khẩu phục, Carlos Alcaraz cũng dành những lời ca ngợi cho đối thủ: "Những gì anh ấy đang làm lúc này thật ấn tượng. Tôi vừa trực tiếp cảm nhận được việc giành 'Sunshine Double' và vô địch Monte Carlo cùng lúc khó khăn đến mức nào. Xin chúc mừng Jannik và đội ngũ của anh ấy". Phong độ chói sáng của Sinner vào lúc này đã dập tắt mọi nghi ngờ và khẳng định kỷ nguyên thống trị mới của tay vợt người Italia.