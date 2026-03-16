Sinner hạ Medvedev sau hai loạt đấu súng nghẹt thở để đăng quang Indian Wells 2026 Jannik Sinner tiếp tục khẳng định bản lĩnh của nhà vô địch khi đánh bại Daniil Medvedev trong hai loạt tie-break kịch tính, qua đó lên ngôi vương tại Indian Wells 2026.

Jannik Sinner đã chính thức trở thành nhà vô địch của Indian Wells 2026 sau một trận chung kết nghẹt thở trước Daniil Medvedev. Dù cả hai tay vợt đều thể hiện phong độ giao bóng cực kỳ ấn tượng và không để mất bất kỳ game cầm giao bóng nào, Sinner là người bản lĩnh hơn ở những thời điểm quyết định trong các loạt tie-break để giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Sự thay đổi cán cân quyền lực trong làng banh nỉ

Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng tại Indian Wells năm nay, lịch sử đối đầu giữa hai tay vợt đang nghiêng nhẹ về phía Sinner với tỷ số 8-7. Tuy nhiên, nếu nhìn vào phong độ gần đây, tay vợt người Italia đang cho thấy sự áp đảo hoàn toàn. Sau khi Medvedev thắng 6 trận đầu tiên, Sinner đã vùng lên mạnh mẽ để thắng tới 8 trong 9 lần chạm trán gần nhất kể từ nửa cuối mùa giải 2023.

Medvedev (bên trái) và Sinner so tài hấp dẫn

Hai loạt tie-break đầy kịch tính

Trận đấu diễn ra theo một kịch bản hiếm thấy trong các trận chung kết lớn khi không có bất kỳ một break-point nào được thực hiện thành công. Trong set đầu tiên, cả Sinner và Medvedev đều thi đấu ổn định trên vạch giao bóng. Sau 12 game đấu cân bằng, hai tay vợt phải bước vào loạt tie-break để phân định thắng thua. Tại đây, Sinner đã tận dụng tốt những sai lầm nhỏ nhất của đối thủ để giành chiến thắng sát sao 8-6.

Kịch bản trong set 2 thậm chí còn điên rồ hơn. Medvedev khởi đầu loạt tie-break thứ hai một cách hoàn hảo khi dẫn trước tới 4-0. Những tưởng trận đấu sẽ phải bước vào set 3, nhưng tay vợt người Nga bất ngờ đánh mất sự tập trung ở thời điểm then chốt. Sinner đã tận dụng tối đa sự sa sút của đối thủ để ghi liền 7 điểm liên tiếp, khép lại trận đấu với chiến thắng 7-4 trong loạt đấu súng thứ hai.

Thống kê chi tiết trận chung kết

Thông số Daniil Medvedev Jannik Sinner Tỷ số set 0 2 (7-6, 7-6) Aces 7 10 Lỗi kép 2 2 Tỷ lệ giao bóng 1 56% 65% Giao bóng 1 ăn điểm 74% (37/50) 91% (43/47) Điểm Break 0/0 0/2 Tổng số điểm 75/159 84/159

Thắng lợi này không chỉ giúp Jannik Sinner nâng cao chiếc cúp vô địch Indian Wells 2026 mà còn củng cố vị thế vững chắc của anh trước đối thủ đầy duyên nợ Medvedev. Với tỷ lệ ăn điểm giao bóng 1 lên tới 91%, Sinner đã biến những game cầm giao bóng của mình thành một pháo đài bất khả xâm phạm, tạo tiền đề vững chắc cho chức vô địch thuyết phục này.