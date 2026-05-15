Sinner hạ Rublev tại Rome Masters, phá kỷ lục 15 năm của Djokovic Đánh bại Andrey Rublev sau hai set trắng, Jannik Sinner chính thức vượt qua Novak Djokovic để thiết lập chuỗi thắng dài nhất lịch sử ATP Masters 1000 với 32 trận liên tiếp.

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của mình trong làng quần vợt đương đại. Tối 14-5, ngôi sao người Ý đã khuất phục Andrey Rublev với tỷ số 6-2, 6-4 tại tứ kết Rome Masters 2026. Chiến thắng này không chỉ đưa anh vào bán kết mà còn đánh dấu một cột mốc lịch sử mới của quần vợt thế giới.

Sự áp đảo tuyệt đối trước Andrey Rublev

Bước vào trận tứ kết với tâm thế của ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, Sinner nhanh chóng tạo ra sự khác biệt nhờ những cú đánh uy lực từ cuối sân. Ngay trong game đấu đầu tiên của set 1, tay vợt chủ nhà đã bẻ thành công game giao bóng của Rublev, tạo ra áp lực tâm lý cực lớn lên đối thủ.

Sinner duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc trong các game cầm giao bóng, không cho Rublev bất kỳ cơ hội bẻ giao bóng nào. Đến game thứ 7, anh một lần nữa giành break để nới rộng khoảng cách, trước khi kết thúc set đấu đầu tiên với tỷ số 6-2 chỉ sau 38 phút thi đấu.

Sang set 2, kịch bản cũ lặp lại khi Sinner sớm có break ở game 1 và game 5 để dẫn trước 4-1. Dù Rublev đã nỗ lực muộn màng để đòi lại một break ở cuối set, nhưng bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới đã giúp Sinner đứng vững. Anh khép lại trận đấu sau 1 giờ 32 phút, chính thức ghi tên mình vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất giải đấu tại thủ đô Rome.

Xô đổ kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Novak Djokovic

Điểm nhấn lớn nhất sau trận thắng này chính là việc Jannik Sinner đã chính thức vượt qua Novak Djokovic để trở thành tay vợt có chuỗi trận thắng dài nhất lịch sử tại hệ thống ATP Masters 1000. Với 32 chiến thắng liên tiếp, Sinner đã vượt qua cột mốc 31 trận thắng mà huyền thoại người Serbia từng thiết lập vào năm 2011.

Chuỗi thăng hoa của ngôi sao 24 tuổi bắt đầu từ Paris Masters cuối năm ngoái. Kể từ đó, Sinner trở thành "cỗ máy chiến thắng" không thể cản phá khi liên tiếp thâu tóm các danh hiệu lớn tại Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo Masters và Madrid Open. Đáng chú ý, trong hành trình 32 trận thắng này, Sinner chỉ để thua đúng 2 set đấu, một con số phản ánh sự chênh lệch trình độ khủng khiếp mà anh tạo ra so với phần còn lại của ATP Tour.

Hướng tới kỳ tích Career Golden Masters

Tại Rome Masters năm nay, Jannik Sinner không chỉ hướng tới danh hiệu vô địch trên quê nhà mà còn nhắm đến những cột mốc lịch sử khác. Nếu lên ngôi tại Rome, anh sẽ trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử, sau Novak Djokovic, hoàn tất bộ sưu tập "Career Golden Masters" – danh hiệu dành cho người vô địch đủ cả 9 giải Masters 1000 khác nhau.

Bên cạnh đó, người hâm mộ nước Ý đang kỳ vọng Sinner sẽ giải cơn khát danh hiệu đơn nam tại Rome Masters đã kéo dài nửa thế kỷ. Kể từ sau chức vô địch của Adriano Panatta năm 1976, chưa có một tay vợt người Ý nào bước lên bục cao nhất tại giải đấu danh giá này. Với phong độ hiện tại, Sinner đang đứng trước cơ hội lớn nhất để viết lại lịch sử cho quần vợt nước nhà.