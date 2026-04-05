Sinner hủy diệt Zverev tại chung kết Madrid Open 2026: Kỷ lục 58 phút và sự thống trị tuyệt đối Jannik Sinner thiết lập cột mốc lịch sử với 5 danh hiệu Masters 1000 liên tiếp sau chiến thắng áp đảo 6-1, 6-2 trước Alexander Zverev tại trận chung kết Madrid Open.

Trận chung kết Madrid Open 2026 đã khép lại theo một kịch bản khó tin nhất khi Jannik Sinner chỉ mất đúng 58 phút để đánh bại Alexander Zverev. Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Manolo Santana, tay vợt số 1 thế giới đã không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kháng nào, qua đó nối dài chuỗi danh hiệu Masters 1000 liên tiếp lên con số 5 - một kỷ lục mới của quần vợt thế giới.

Màn trình diễn không tì vết của Jannik Sinner

Dưới sức nóng của Madrid, Alexander Zverev - người từng hai lần đăng quang tại đây - gần như bị khuất phục hoàn toàn. Sinner khởi đầu trận đấu với sự chính xác tuyệt đối trong các pha điều bóng, khiến Zverev chỉ thắng được vỏn vẹn 3 game trong cả trận đấu. Tỷ số 6-1, 6-2 phản ánh đúng khoảng cách trình độ hiện tại giữa ngôi sao người Ý và phần còn lại của ATP Tour.

Sự thống trị của Sinner không chỉ nằm ở những cú giao bóng uy lực mà còn ở khả năng phòng thủ cuối sân mẫu mực. Tay vợt số 1 thế giới không cho thấy bất kỳ điểm yếu nào, thi đấu ổn định đến mức lạnh lùng như một cỗ máy được lập trình sẵn để chiến thắng.

Zverev (bên phải) thừa nhận mình là chơi tệ ở chung kết Madrid Open 2026

Lời xin lỗi của Alexander Zverev

Ngay sau thất bại chóng vánh, Alexander Zverev đã thẳng thắn xin lỗi người hâm mộ. Thay vì biện minh cho phong độ kém cỏi, tay vợt người Đức chọn cách đối diện trực diện với sự thật. “Xin chào mọi người. Trước hết, tôi thực sự xin lỗi vì trận chung kết hôm nay. Đó không phải là ngày của tôi,” Zverev chia sẻ với vẻ mặt nặng trĩu.

Anh cũng không ngần ngại thừa nhận đây là một trong những trận đấu tệ nhất sự nghiệp: “Hôm nay, tôi nghĩ mình có thể thua bất kỳ ai. Tôi đã chơi một trận đấu thật sự khủng khiếp". Tuy nhiên, Zverev cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho đối thủ: “Chúc mừng Jannik. Cậu ấy là tay vợt hay nhất thế giới lúc này, vượt xa phần còn lại. Thực sự là không ai có cơ hội trước cậu ấy”.

“Bóng ma tâm lý” và khoảng cách trình độ

Thất bại tại Madrid tiếp tục nối dài chuỗi kết quả đáng thất vọng của Zverev mỗi khi chạm trán Sinner. Kể từ cuối năm ngoái, tay vợt người Ý đã trở thành rào cản lớn nhất ngăn Zverev chạm tay vào các danh hiệu lớn. Zverev phân tích rằng hiện tại làng banh nỉ đang chia thành hai nhóm: Sinner ở một đẳng cấp riêng biệt, và nhóm còn lại gồm anh, Carlos Alcaraz cùng Novak Djokovic đang nỗ lực bám đuổi.

Zverev nói vui rằng Sinner (bên phải) "hãy nghỉ ngơi ở Roland Garros"

Để xua tan bầu không khí căng thẳng, Zverev đã đưa ra một lời đề nghị hài hước hướng tới giải Grand Slam sắp tới: “Hy vọng một tuần nào đó… hoặc có thể là tại Roland Garros, cậu hãy nghỉ một chút! Cho người khác cơ hội vô địch!”. Câu nói khiến cả khán đài Madrid bật cười, nhưng nó cũng phản ánh thực tế rằng mọi đối thủ đều đang e ngại trước phong độ không thể ngăn cản của Jannik Sinner trước thềm giải đấu tại Pháp.