Sinner lập kỷ lục 50-0, Zverev đi vào lịch sử Masters 1000 tại Indian Wells Jannik Sinner xác lập chuỗi 50 trận thắng ấn tượng, trong khi Alexander Zverev và Aryna Sabalenka cùng chạm những cột mốc lịch sử vĩ đại tại Indian Wells Open.

Ngày thi đấu 7/3 tại Indian Wells Open chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của các hạt giống hàng đầu. Tâm điểm thuộc về Jannik Sinner với chuỗi thắng không tưởng và Alexander Zverev với cột mốc lịch sử tại hệ thống ATP Masters 1000.

Jannik Sinner và chuỗi 50-0 "bất khả chiến bại"

Trở lại giải đấu tại California sau một năm vắng bóng, tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner đã có màn ra quân không thể thuyết phục hơn. Anh dễ dàng đánh bại Dalibor Svrcina với tỷ số áp đảo 6-1, 6-1 chỉ sau 64 phút thi đấu. Sinner kiểm soát hoàn toàn thế trận khi chỉ đối mặt với duy nhất một break-point trong suốt cả trận.

Jannik Sinner thể hiện phong độ hủy diệt tại vòng mở màn Indian Wells Open.

Đáng chú ý, chiến thắng này giúp ngôi sao người Ý thiết lập một kỷ lục hiếm có: 50 trận thắng liên tiếp trước các đối thủ nằm ngoài top 50 thế giới khi anh đang giữ vị trí trong top 5 ATP. Thành tích này đưa Sinner vào nhóm những tay vợt có sự thống trị ổn định nhất lịch sử quần vợt nam kể từ năm 1973. Sau hai lần dừng bước tại bán kết trước Carlos Alcaraz ở các mùa giải trước, Sinner đang cho thấy quyết tâm cao độ để giành danh hiệu đầu tiên tại Indian Wells.

Zverev gia nhập nhóm huyền thoại Masters 1000

Alexander Zverev cũng khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng 6-3, 6-4 trước đối thủ khó chịu Matteo Berrettini. Tay vợt người Đức trình diễn lối chơi giao bóng cực kỳ ổn định, không cho đối phương bất kỳ cơ hội bẻ giao bóng nào.

Alexander Zverev vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách các tay vợt đương đại thắng nhiều nhất tại Masters 1000.

Kết quả này đánh dấu trận thắng thứ 164 của Zverev tại các giải ATP Masters 1000. Trong số các tay vợt còn đang thi đấu, chỉ có Novak Djokovic (418 trận) và Stan Wawrinka (166 trận) sở hữu số trận thắng nhiều hơn anh. Dù Indian Wells thường không phải là mảnh đất lành khi Zverev chưa từng vượt qua vòng tứ kết, nhưng khởi đầu ấn tượng này đang thắp lên hy vọng xóa bỏ "lời nguyền" tại California.

Sabalenka cân bằng kỷ lục của Maria Sharapova

Tại nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Aryna Sabalenka không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Himeno Sakatsume với tỷ số 6-4, 6-2. Đây là trận thắng thứ 136 của Sabalenka tại các giải đấu cấp độ WTA 1000, chính thức cân bằng thành tích của huyền thoại Maria Sharapova.

Aryna Sabalenka khẳng định sức mạnh của hạt giống số 1 tại nội dung đơn nữ.

Bên cạnh đó, Coco Gauff cũng đánh dấu cột mốc 12 trận thắng tại Indian Wells. Các tài năng trẻ và những ngôi sao khác cũng để lại dấu ấn đậm nét: