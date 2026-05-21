Sinner, Sabalenka và Djokovic dẫn đầu làn sóng phản đối tại Roland Garros 2026 Các ngôi sao hàng đầu thế giới đồng loạt thực hiện chiến dịch phản đối chưa từng có nhằm yêu cầu thay đổi cơ cấu chia lợi nhuận và cải thiện phúc lợi cho các tay vợt chuyên nghiệp.

Bầu không khí trước thềm Roland Garros 2026 đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, không phải bởi những cuộc đối đầu trên sân đất nện mà từ một cuộc khủng hoảng quyền lợi ở hậu trường. Những ngôi sao quyền lực nhất thế giới hiện nay bao gồm Jannik Sinner, Aryna Sabalenka và Novak Djokovic đã đồng loạt phát động chiến dịch phản đối trực diện đối với ban tổ chức Grand Slam nước Pháp.

Ba ngôi sao lớn chung tay biểu tình để đòi quyền lợi chính đáng cho các tay vợt tại Roland Garros.

Chiến thuật phản đối 15 phút

Khác với những cuộc tẩy chay truyền thống, nhóm tay vợt lựa chọn hình thức phản đối tinh vi nhưng mang tính biểu tượng cao. Theo các nguồn tin quốc tế, tất cả thành viên tham gia chiến dịch sẽ đồng loạt rời phòng họp báo trước giải đấu ngay khi đồng hồ chạm mốc 15 phút.

Con số 15 không phải ngẫu nhiên, đây là thông điệp mỉa mai nhắm vào thực trạng các giải Grand Slam hiện chỉ trích khoảng 15% doanh thu để chi trả tiền thưởng cho vận động viên. Bên cạnh đó, dàn sao quần vợt dự kiến từ chối các buổi phỏng vấn độc quyền với những đơn vị bản quyền như TNT Sports hay Eurosport, chỉ thực hiện các trao đổi ngắn bắt buộc trên sân để tránh các án phạt tài chính từ ban tổ chức.

Sức nặng từ những tiếng nói hàng đầu

Aryna Sabalenka được xem là người khởi xướng mạnh mẽ nhất phong trào này. Tay vợt nữ số 1 thế giới nhấn mạnh rằng sự đoàn kết là công cụ duy nhất để các vận động viên lấy lại vị thế sau nhiều năm bị xem nhẹ về mặt quyền lợi kinh tế.

Đồng quan điểm, Jannik Sinner đưa ra tuyên bố vô cùng cứng rắn khi khẳng định giải đấu sẽ không thể tồn tại nếu thiếu đi các tay vợt. Tay vợt người Ý cho rằng giới lãnh đạo các giải Grand Slam đã phớt lờ các yêu cầu đối thoại chính thức trong một thời gian quá dài.

Sự xuất hiện của Novak Djokovic trong chiến dịch này mang lại sức nặng về mặt chính trị. Với tư cách là người đồng sáng lập Hiệp hội Tay vợt Chuyên nghiệp (PTPA), huyền thoại người Serbia công khai ủng hộ cuộc phản kháng, đồng thời kêu gọi một cuộc cải tổ tận gốc hệ thống chia sẻ lợi nhuận vốn đã lỗi thời.

Mâu thuẫn từ những con số tài chính

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự phẫn nộ của các tay vợt nằm ở sự chênh lệch doanh thu. Dù Roland Garros ghi nhận mức doanh thu vượt mốc 400 triệu euro, tỷ lệ tiền thưởng thực tế chia cho vận động viên lại có xu hướng giảm, từ mức 15,5% xuống còn 14,9%.

Mức tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với các giải đấu thuộc hệ thống ATP/WTA 1000 và hoàn toàn lép vế khi so sánh với các mô hình thể thao chuyên nghiệp tại Mỹ như NBA hay NFL. Ngoài tiền thưởng, các tay vợt còn yêu cầu cải thiện hệ thống chăm sóc y tế, chế độ hưu trí và quyền được tham gia quyết định lịch thi đấu vốn đang ngày càng trở nên khắc nghiệt.

Phản ứng khẩn cấp từ Liên đoàn Quần vợt Pháp

Đứng trước nguy cơ khủng hoảng truyền thông ngay trước ngày khai mạc, Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT) đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 22/5. Chủ tịch FFT Gilles Moretton cùng Giám đốc giải đấu Amelie Mauresmo dự kiến sẽ trực tiếp đàm phán với đại diện nhóm tay vợt.

Kết quả của cuộc đối thoại này sẽ quyết định bộ mặt của Roland Garros 2026. Nếu không tìm được tiếng nói chung, giải đấu năm nay có thể ghi dấu ấn lịch sử như một bước ngoặt trong cuộc chiến giành lại vị thế và quyền lợi của các tay vợt trong kỷ nguyên quần vợt hiện đại.