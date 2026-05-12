Sinner săn kỷ lục của Djokovic tại Rome Open 2026: Zverev đối đầu hiện tượng Darderi Jannik Sinner đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục 31 trận thắng liên tiếp tại Masters 1000 của Novak Djokovic khi đối đầu Andrea Pellegrino tại vòng 4 Rome Open 2026.

Jannik Sinner đang tiến rất gần tới một cột mốc lịch sử mới tại Foro Italico. Sau màn hủy diệt Alexei Popyrin với tỷ số 6-2, 6-0, tay vợt số một thế giới đã nối dài chuỗi thắng tại các giải Masters 1000 lên con số 30. Nếu đánh bại đối thủ tiếp theo, Sinner không chỉ cân bằng kỷ lục của Novak Djokovic mà còn tiến thêm một bước đến danh hiệu Career Golden Masters danh giá.

Sinner vs Pellegrino: Chênh lệch đẳng cấp tại vòng 4

Đối thủ của Sinner tại vòng 4 là Andrea Pellegrino, tay vợt hạng 155 thế giới đang viết nên câu chuyện cổ tích tại Rome Open. Trong lần đầu tham dự một giải Masters 1000, Pellegrino đã gây sốc khi đánh bại Frances Tiafoe nhờ lối chơi lì lợm và khả năng bám đuổi bền bỉ trên mặt sân đất nện.

Sinner hướng tới cột mốc 31 trận thắng liên tiếp tại hệ thống Masters 1000.

Tuy nhiên, khoảng cách về chuyên môn giữa hai tay vợt vẫn rất lớn. Sinner hiện đạt trạng thái gần như hoàn hảo cả về thể lực lẫn cảm giác bóng. Tay vợt người Ý đang kiểm soát cực tốt nhịp độ thi đấu, giao bóng ổn định và áp đặt cường độ pressing nghẹt thở từ baseline. Dù Pellegrino có thể bùng nổ nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà, việc duy trì sự cạnh tranh xuyên suốt trước một Sinner đang ở đỉnh cao phong độ là nhiệm vụ quá khó khăn.

Dự đoán: Jannik Sinner thắng 2-0.

Zverev đối mặt áp lực từ hiện tượng Luciano Darderi

Alexander Zverev, hạt giống số 3 và là một trong những tay vợt chơi sân đất nện ổn định nhất ATP Tour, sẽ phải đối đầu với niềm hy vọng chủ nhà Luciano Darderi. Darderi đang khiến giới chuyên môn bất ngờ khi ngược dòng đánh bại Tommy Paul, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về tâm lý thi đấu.

Zverev từng đánh bại Darderi tại Rome năm ngoái nhờ bản lĩnh trong các loạt bóng bền.

Zverev đang có phong độ cao sau khi tiến sâu tại Madrid và chưa để thua set nào tại Rome năm nay sau các chiến thắng trước Daniel Altmaier và Alexander Blockx. Dù Darderi sở hữu lối chơi giàu năng lượng, Zverev vẫn vượt trội về chất lượng giao bóng và sự ổn định trong các loạt bóng dài. Nếu duy trì được áp lực từ cuối sân, tay vợt người Đức sẽ bào mòn được sức kháng cự của đối thủ.

Dự đoán: Alexander Zverev thắng 2-0.

Đại chiến Next Gen: Rafael Jodar chạm trán Learner Tien

Một trong những trận đấu đáng chú ý nhất vòng 4 là màn tái đấu giữa hai tài năng trẻ Rafael Jodar và Learner Tien. Đây là hai cái tên từng cống hiến trận đấu kịch tính tại Next Gen ATP Finals 2025. Learner Tien vừa gây tiếng vang lớn khi hạ gục Alexander Bublik bằng khả năng di chuyển linh hoạt và trả giao bóng ổn định.

Cuộc đối đầu giữa Jodar và Tien hứa hẹn là màn so tài thể lực đỉnh cao của thế hệ mới.

Phía bên kia lưới, Rafael Jodar đang có giải đấu thăng hoa nhất sự nghiệp sau khi vượt qua Nuno Borges và Matteo Arnaldi. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha sở hữu nền tảng phòng ngự bền bỉ và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống phản công. Kinh nghiệm trong các trận đấu kéo dài nhiều loạt rally có thể là chìa khóa giúp Jodar chiếm ưu thế trước đối thủ người Mỹ.

Dự đoán: Rafael Jodar thắng 2-1.

