Sinner soán ngôi Alcaraz, xác lập kỷ lục mới trên bảng xếp hạng tennis thế giới Chiến thắng tại Monte Carlo Masters giúp Jannik Sinner chính thức trở lại vị trí số 1 ATP và vượt qua Carlos Alcaraz về số tuần thống trị lịch sử tennis thế giới.

Chung kết Monte Carlo Masters 2026 đã diễn ra theo kịch bản không thể kịch tính hơn, khi đây không chỉ là cuộc chiến cho danh hiệu vô địch mà còn quyết định trực tiếp ngôi vị số 1 thế giới. Jannik Sinner đã tận dụng hoàn hảo cơ hội để khuất phục Carlos Alcaraz với tỷ số 2-0 (7-6, 6-3), tạo nên một cuộc hoán đổi vị trí lịch sử trên đỉnh bảng xếp hạng ATP.

Sinner thiết lập kỷ lục mới và sự thống trị của người Ý

Với chiến thắng quan trọng này, tay vợt người Ý đã tích lũy được 13.350 điểm, vượt qua Carlos Alcaraz (13.240 điểm) với khoảng cách mong manh chỉ 110 điểm. Kết quả này giúp Sinner chính thức trở lại ngôi vương ATP. Đáng chú ý hơn, Sinner đã nâng tổng số tuần đứng ở vị trí số 1 lên con số 67, chính thức vượt qua kỷ lục 66 tuần của Alcaraz trong danh sách các tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại.

Sinner (bên trái) lấy vị trí số 1 của Alcaraz (giữa), Vacherot (bên phải) lên hạng cao nhất sự nghiệp

Bên cạnh cuộc đua vô địch, bảng xếp hạng ATP tuần này còn ghi nhận câu chuyện cổ tích mang tên Valentin Vacherot. Tay vợt chủ nhà Monaco đã gây sốc khi lọt vào tới bán kết, giúp anh tăng 6 bậc để lần đầu tiên trong sự nghiệp góp mặt trong top 20 thế giới (hạng 17). Ngược lại, Stefanos Tsitsipas phải nếm trải cú sốc lớn nhất tuần khi rơi tự do xuống hạng 67 sau thất bại ngay vòng 1 tại giải đấu anh từng 3 lần đăng quang.

WTA: Sabalenka giữ vững đế chế, tài năng trẻ Andreeva bứt phá

Trái ngược với những biến động dữ dội ở nội dung nam, bảng xếp hạng WTA thể hiện sự ổn định ở nhóm dẫn đầu. Aryna Sabalenka tiếp tục chứng minh sức mạnh tuyệt đối khi giữ vững ngôi số 1 với 11.025 điểm, duy trì khoảng cách gần 3.000 điểm với người xếp thứ hai là Elena Rybakina.

Sabalenka hiện đã có 78 tuần liên tiếp đứng đầu thế giới, tiệm cận cột mốc lịch sử của huyền thoại Lindsay Davenport. Trong khi đó, cuộc đua giành vị trí số 3 đang trở nên nghẹt thở khi Coco Gauff chỉ còn hơn Iga Swiatek vỏn vẹn 15 điểm.

Sabalenka (bên trái) vững vàng ngôi đầu

Điểm sáng lớn nhất ở nhóm dưới là Mirra Andreeva. Tài năng trẻ 18 tuổi sau chức vô địch Linz Open đã chính thức lọt vào top 10 thế giới (hạng 9). Ngoài ra, các tay vợt như Anastasia Potapova hay Donna Vekic cũng có những bước thăng tiến thần tốc, đánh dấu một tuần đầy sôi động của quần vợt nữ thế giới.

Bảng xếp hạng Tennis thế giới cập nhật ngày 13/4

Dưới đây là chi tiết thứ hạng của các tay vợt dẫn đầu trên cả hai bảng xếp hạng ATP và WTA sau những diễn biến tại Monte Carlo.

Top 10 đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Quốc tịch Điểm Biến động 1 Jannik Sinner Ý 13.350 +1 2 Carlos Alcaraz Tây Ban Nha 13.240 -1 3 Alexander Zverev Đức 5.555 0 4 Novak Djokovic Serbia 4.710 0 5 Felix Auger-Aliassime Canada 4.100 +2 6 Ben Shelton Mỹ 3.900 +2 7 Alex de Minaur Úc 3.895 -1 8 Taylor Fritz Mỹ 3.870 +1 9 Lorenzo Musetti Ý 3.625 -4 10 Daniil Medvedev Nga 3.560 0

Top 10 đơn Nữ - WTA