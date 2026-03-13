Sinner thắng áp đảo Learner Tien để tiến vào bán kết Indian Wells 2026 Jannik Sinner chấm dứt hành trình của tay vợt gốc Việt Learner Tien với chiến thắng 6-1, 6-2 chỉ sau 67 phút, qua đó thiết lập cuộc đối đầu với Zverev tại bán kết.

Hành trình đầy cảm hứng của tay vợt trẻ gốc Việt Learner Tien tại Indian Wells 2026 đã chính thức dừng lại ở vòng tứ kết. Trước một Jannik Sinner đang ở đỉnh cao phong độ và đẳng cấp vượt trội, Learner Tien đã không thể tạo nên bất ngờ nào thêm trong cuộc đối đầu diễn ra chóng vánh.

Sự áp đảo tuyệt đối của Sinner trong set mở màn

Ngay từ những game đầu tiên, Sinner đã thiết lập một thế trận áp đảo nhờ những cú giao bóng đầy uy lực và khả năng điều bóng chuẩn xác về hai góc sân. Learner Tien gặp rất nhiều khó khăn trong việc chống đỡ các tình huống tấn công mạnh mẽ từ phía tay vợt người Italia.

Sinner tỏ ra quá mạnh trước sức trẻ của Learner Tien.

Sinner đã tận dụng triệt để các cơ hội để giành 2 break point quan trọng trong set này. Trong khi đó, Learner Tien dù rất nỗ lực nhưng không một lần bẻ được game cầm giao bóng của đối thủ. Kết quả là Sinner nhanh chóng khép lại set 1 với tỷ số áp đảo 6-1.

Bản lĩnh nhà vô địch và tấm vé bán kết xứng đáng

Bước sang set 2, kịch bản không có nhiều thay đổi khi Sinner tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở. Tay vợt người Italia thể hiện sự ổn định kinh ngạc với tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm lên tới 84%, so với con số 48% khiêm tốn của Learner Tien. Sự chênh lệch về trình độ giao bóng được thể hiện rõ qua số cú ace (10 so với 4 của Tien).

Sinner tiếp tục có thêm 2 lần bẻ giao bóng thành công để giành chiến thắng 6-2 trong set này. Trận đấu kết thúc chỉ sau 1 giờ 7 phút thi đấu, giúp Sinner chính thức giành vé vào bán kết Indian Wells 2026, nơi anh sẽ chạm trán Alexander Zverev.

Thống kê chi tiết trận đấu

Chỉ số Learner Tien Jannik Sinner Tỷ số chung cuộc 1-6, 2-6 Thắng Số cú Ace 4 10 Lỗi kép 5 1 Tỷ lệ giao bóng 1 59% 63% Giao bóng 1 ăn điểm 48% 84% Điểm Break 0/4 4/5 Tổng số điểm thắng 37/97 60/97

Dù phải dừng bước, nhưng việc lọt vào tới tứ kết một giải ATP Masters 1000 như Indian Wells vẫn là một thành tích đáng tự hào đối với Learner Tien. Ngược lại, Sinner một lần nữa chứng minh tại sao anh đang là một trong những thế lực đáng sợ nhất của làng banh nỉ thế giới hiện nay.