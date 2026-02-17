Sinner thay đổi lối chơi sau trận thua Djokovic; Rybakina quyết tâm soán ngôi số 1 Jannik Sinner rút ra bài học đắt giá từ thất bại trước Novak Djokovic để nâng cấp lối chơi. Trong khi đó, Elena Rybakina đặt mục tiêu chiếm vị trí số 1 thế giới.

Thất bại tại Australian Open 2026 trước Novak Djokovic không chỉ chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Jannik Sinner mà còn trở thành bước ngoặt để tay vợt 24 tuổi tự làm mới mình. Ngôi sao người Ý thừa nhận những phản hồi từ trận đấu đỉnh cao này là cơ sở để anh thay đổi tư duy và lối chơi trong thời gian tới.

Sinner nâng cấp lối chơi từ bài học mang tên Djokovic

Dù phải dừng bước tại Úc Mở rộng, Jannik Sinner vẫn giữ thái độ lạc quan và chuyên nghiệp. Tay vợt sinh năm 2001 chia sẻ rằng việc đối đầu với Djokovic luôn mang lại những giá trị đặc biệt, giúp anh nhận ra những lỗ hổng cần khỏa lấp để vươn tới đẳng cấp cao hơn.

"Trận đấu với Nole đã dạy tôi rất nhiều điều. Đó là một trận đấu tuyệt vời từ cả hai phía. Đôi khi mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng, nhưng thất bại là một phần tự nhiên của thể thao," Sinner bộc bạch. Anh nhấn mạnh rằng ở tuổi 24, mục tiêu lớn nhất hiện tại là duy trì nhịp điệu thi đấu, cảm nhận lại áp lực và thích nghi với cường độ tại các giải đấu lớn.

Sinner thay đổi lối chơi vì thua Djokovic

Elena Rybakina và mục tiêu soán ngôi số 1 thế giới

Tại làng quần vợt nữ, Elena Rybakina đang thể hiện quyết tâm cao độ trước thềm Dubai Championships 2026. Tay vợt này khẳng định mục tiêu tối thượng là chiếm lĩnh ngôi vị số 1 thế giới và bổ sung thêm danh hiệu Grand Slam vào bộ sưu tập cá nhân trong mùa giải năm nay.

Đáng chú ý, Rybakina cho rằng vị thế trên bảng xếp hạng phụ thuộc rất nhiều vào sự ổn định và kết quả của các đối thủ trực tiếp. "Mùa giải rất dài, không có thời gian để dừng lại. Bạn phải cải thiện từng ngày để đuổi kịp và tiếp tục tiến lên," cô khẳng định.

Khả năng Anthony Joshua lấn sân MMA và quyết định của Joe Rogan

Bên cạnh những diễn biến của quần vợt, giới võ thuật cũng xôn xao trước thông tin Anthony Joshua có thể chuyển sang thi đấu MMA. Ngôi sao UFC Islam Makhachev nhận định rằng với thể hình đồ sộ và kỹ năng quyền Anh thượng hạng, Joshua sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm trong lồng bát giác nếu anh nâng cấp thêm kỹ thuật vật (wrestling).

Ngược lại với xu hướng dấn thân vào võ thuật, diễn viên hài Joe Rogan vừa chia sẻ về lý do ông sớm từ bỏ sàn đấu ở tuổi 22. Những cơn đau đầu dữ dội sau các buổi tập đối kháng và lo ngại về tổn thương não lâu dài là nguyên nhân chính khiến Rogan dừng lại, dù ông sở hữu nền tảng boxing và kickboxing ấn tượng.

Các sự kiện thể thao trong tuần qua cho thấy sự khắc nghiệt của thi đấu đỉnh cao, nơi các vận động viên không chỉ đối mặt với đối thủ mà còn phải không ngừng học hỏi từ thất bại và bảo vệ sức khỏe dài hạn của chính mình.