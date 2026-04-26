Sinner thị uy sức mạnh tại Madrid Open, 'truyền nhân Nadal' đối đầu Fonseca

Văn Thể26/04/2026 08:32

Jannik Sinner hướng tới trận thắng thứ 24 liên tiếp tại hệ thống Masters 1000, trong khi Rafael Jodar và Joao Fonseca tạo nên cuộc đối đầu của những ngôi sao tương lai.

Vòng 3 Madrid Open 2026 chứng kiến những màn so tài đầy kịch tính với tâm điểm là sự thống trị của tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner và cuộc chạm trán giữa các tài năng trẻ sáng giá nhất hiện nay. Trong khi Sinner đang thể hiện phong độ hủy diệt, các gương mặt mới như Rafael Jodar và Joao Fonseca đang dần khẳng định vị thế của mình trên mặt sân đất nện.

Jannik Sinner và mục tiêu duy trì vị thế 'bất khả xâm phạm'

Jannik Sinner tiếp tục hành trình chinh phục Madrid Open với tâm thế của một ứng cử viên vô địch tuyệt đối. Đối thủ của anh tại vòng 3 là tay vợt bước ra từ vòng loại Elmer Moller. Đây được đánh giá là cặp đấu có sự chênh lệch lớn nhất về đẳng cấp trong giai đoạn này của giải đấu.

Moller (bên phải) rất hay nhưng Sinner (bên trái) quá hoàn hảo

Tay vợt người Italy bước vào trận đấu với chuỗi 23 chiến thắng liên tiếp tại các giải ATP Masters 1000. Dù có một vài khoảnh khắc chệch nhịp ở vòng đấu trước khi để mất một set đấu, Sinner vẫn cho thấy khả năng làm chủ tình hình đáng kinh ngạc. Lối chơi tấn công từ vạch cuối sân cùng những cú giao bóng ổn định giúp anh kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

Ngược lại, Elmer Moller là hiện tượng thú vị khi vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng 3. Tuy nhiên, khoảng cách về kinh nghiệm và cường độ thi đấu đỉnh cao giữa tay vợt Đan Mạch và Sinner là rào cản quá lớn. Trong điều kiện mặt sân Madrid bóng đi nhanh, Sinner dự kiến sẽ áp đặt thế trận sớm để kết thúc trận đấu nhanh chóng.

Màn so tài đỉnh cao giữa Jodar và Fonseca

Cuộc đối đầu giữa Rafael Jodar và Joao Fonseca tại vòng 3 là bài kiểm tra quan trọng cho sự ổn định của hai ngôi sao trẻ. Jodar, người được giới chuyên môn ví như "truyền nhân của Rafael Nadal", đang có tinh thần rất cao sau khi đánh bại hạt giống Alex De Minaur.

Trận đấu rất đáng được chờ đợi giữa hai ngôi sao thế hệ mới, Jodar (bên trái) và Fonseca (bên phải)

Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha thể hiện sự lỳ lợm và khả năng phòng thủ phản công sắc bén đặc trưng của các tay vợt xứ sở bò tót. Phía bên kia lưới, Joao Fonseca của Brazil cũng đang thăng tiến mạnh mẽ với lối chơi hiện đại, di chuyển linh hoạt và khả năng tăng tốc ấn tượng ở những thời điểm then chốt.

Sự cân bằng về trình độ giữa hai tài năng này hứa hẹn một trận đấu kéo dài, nơi bản lĩnh ở những game đấu quyết định sẽ phân định thắng bại. Jodar có lợi thế sân nhà, nhưng Fonseca lại nhỉnh hơn về trải nghiệm tại các giải đấu lớn gần đây.

Lịch thi đấu chi tiết Madrid Open ngày 26/04

Dưới đây là lịch thi đấu các trận đấu đáng chú ý trong khuôn khổ vòng 3 (đơn nam) và vòng 3 (đơn nữ) tại Madrid Open:

Thời gianTrận đấuKênh trực tiếp
Chủ nhật, 26/04/2026
16:00Jiri Lehecka - Alex MichelsenOn Sports News
17:30Dino Prizmic - Tomas Martin EtcheverryOn Sports News
21:00Jannik Sinner - Elmer MollerOn Sports News
Thứ hai, 27/04/2026
02:30Joao Fonseca - Rafael JodarOn Sports News
01:00 (Nữ)Qinwen Zheng - Elena RybakinaOn Sports News

Sự tập trung của người hâm mộ tennis thế giới đang đổ dồn về Madrid, nơi những giá trị cũ và mới đang giao thoa mạnh mẽ qua từng đường bóng.

