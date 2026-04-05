Sinner thống trị ATP, Marta Kostyuk bứt phá trên bảng xếp hạng tennis mới nhất Jannik Sinner xây chắc ngôi vương sau Madrid Open 2026, trong khi "Búp bê" Marta Kostyuk thăng tiến mạnh mẽ vào top 15 WTA sau chức vô địch WTA 1000 đầu tiên.

Madrid Open 2026 khép lại không chỉ bằng những chiếc cúp danh giá mà còn tạo ra một cuộc đại tu thực sự trên bảng xếp hạng ATP và WTA. Sau tuần lễ kịch tính tại thủ đô Tây Ban Nha, trật tự thế giới quần vợt đã có sự phân cực rõ rệt: Jannik Sinner thiết lập đế chế độc tôn, trong khi thế hệ trẻ đang tạo ra những cuộc lật đổ ngoạn mục ở nhóm dưới.

ATP: Sinner xây chắc ngôi đầu, Alcaraz hụt hơi vì chấn thương

Trận chung kết Madrid Open 2026 là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của Jannik Sinner. Tay vợt người Ý đã trình diễn thứ tennis ở đẳng cấp khác biệt khi đè bẹp Alexander Zverev với tỷ số 6-1, 6-2. Với chức vô địch này, Sinner củng cố vững chắc ngôi vị số 1 thế giới với 14.350 điểm, tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi.

Trong khi Sinner thăng hoa, Carlos Alcaraz lại rơi vào giai đoạn đầy thử thách. Chấn thương cổ tay dai dẳng không chỉ khiến tay vợt Tây Ban Nha dừng bước sớm mà còn đe dọa trực tiếp đến điểm số tích lũy trong mùa đất nện. Dù vẫn giữ hạng 2 với 12.960 điểm, Alcaraz đang đứng trước áp lực phải bảo vệ điểm số khổng lồ ở các giải đấu lớn sắp tới trong bối cảnh thể trạng chưa đạt 100%.

Đáng chú ý ở nhóm đầu, Alexander Zverev vẫn duy trì vị trí thứ 3 nhưng đang dần bị bỏ lại trong cuộc đua song mã đến ngôi số 1. Novak Djokovic, dù thi đấu chọn lọc, vẫn giữ vững vị trí trong top 4, tạo nên một bức tường kinh nghiệm trước sự vươn lên của các tay vợt trẻ.

WTA: Kỳ tích của Kostyuk và sự trở lại của Iga Swiatek

Nếu ATP là câu chuyện về sự thống trị của Sinner, thì WTA lại chứng kiến sự trỗi dậy đầy cảm xúc của Marta Kostyuk. "Búp bê Ukraine" đã có một hành trình thần kỳ tại Madrid để giành danh hiệu WTA 1000 đầu tiên trong sự nghiệp. Chiến tích này giúp Kostyuk nhảy vọt 8 bậc, lần đầu tiên cán mốc hạng 15 thế giới.

Tại nhóm dẫn đầu, Iga Swiatek đã chính thức trở lại top 3 thế giới sau khi vượt qua Coco Gauff. Tay vợt người Ba Lan đang dần tìm lại phong độ hủy diệt trên mặt sân đất nện sở trường. Ngược lại, việc không thể bảo vệ điểm số từ mùa trước đã khiến Gauff rơi xuống vị trí thứ 4, báo hiệu một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa nhóm "Big Three" mới của nữ là Sabalenka, Rybakina và Swiatek.

Sự dịch chuyển của thế hệ kế cận

Điểm nhấn đáng chú ý nhất sau Madrid Open chính là sự thăng tiến đồng loạt của các tài năng trẻ. Ở hệ thống ATP, Arthur Fils (hạng 17) và Jiri Lehecka (hạng 13) đang dần thu hẹp khoảng cách với top 10. Trong khi đó, Mirra Andreeva ở tuổi 19 đã vươn lên hạng 7 thế giới sau màn trình diễn ấn tượng tại Madrid, khẳng định vị thế của một ngôi sao lớn trong tương lai gần.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP (Top 10)

TT Tay vợt Tuổi Biến động Điểm 1 Jannik Sinner (Ý) 24 0 14.350 2 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22 0 12.960 3 Alexander Zverev (Đức) 29 0 5.805 4 Novak Djokovic (Serbia) 38 0 4.700 5 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 4.050 6 Ben Shelton (Mỹ) 23 0 4.030 7 Taylor Fritz (Mỹ) 28 0 3.770 8 Alex de Minaur (Úc) 27 0 3.755 9 Daniil Medvedev (Nga) 30 +1 3.460 10 Lorenzo Musetti (Ý) 24 -1 3.415

