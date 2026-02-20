Sinner tiết lộ nguyên nhân thua Djokovic và những điểm nhấn thể thao sáng 20/2 Tay vợt Jannik Sinner chia sẻ về thất bại tại bán kết Australian Open, trong khi Ferrari gây sốc với thiết kế cánh gió mới và tin tức chấn thương từ Jon Jones.

Sau thất bại kịch tính trước Novak Djokovic tại bán kết Australian Open, Jannik Sinner đã thẳng thắn thừa nhận nguyên nhân khiến anh không thể giành vé vào chung kết. Tay vợt người Ý cho biết việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội bẻ giao bóng (break point) đã khiến anh trả giá đắt trước bản lĩnh của đối thủ 38 tuổi người Serbia.

Trận đấu kéo dài 5 set đã chấm dứt hy vọng lập hat-trick vô địch tại Melbourne của Sinner. Dù để thua đau, tay vợt số 2 thế giới đã nhanh chóng lấy lại phong độ tại giải Qatar Open. Anh lần lượt đánh bại Tomas Machac và Alexei Popyrin để ghi tên mình vào vòng tứ kết, khẳng định bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu sau những biến cố lớn.

Sinner (bên phải) để thua đau Djokovic

Coco Gauff lội ngược dòng và sức hút của Alexandra Eala

Tại giải quần vợt Dubai, Coco Gauff đã tạo nên một màn trình diễn đầy cảm xúc khi cứu thành công 3 match-point để đánh bại Elise Mertens. Chiến thắng này giúp tay vợt số 4 thế giới tiến vào tứ kết, nơi cô sẽ có lần đầu tiên đối đầu với tài năng trẻ Alexandra Eala.

Sự thăng tiến của Eala, tay vợt 20 tuổi đến từ Philippines, đang tạo nên cơn sốt tại khu vực Trung Đông. Sau chiến thắng trước Sorana Cirstea, Eala nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ cộng đồng người hâm mộ Philippines tại Dubai. Gauff cũng lên tiếng xin lỗi khán giả vì đã "chiếm sóng" khi kéo dài trận đấu trước đó, cho thấy sự tôn trọng dành cho hiện tượng mới này.

Ferrari gây sốc với cải tiến kỹ thuật tại Bahrain

Đội đua Ferrari đã khiến giới chuyên môn F1 phải chú ý trong đợt thử nghiệm tiền mùa giải tại Bahrain International Circuit. Chiếc xe do Lewis Hamilton điều khiển được trang bị hệ thống cánh gió sau có khả năng xoay, một thiết kế táo bạo nhằm tối ưu hóa lực ép khí động học.

Sáng kiến này đã thu hút sự quan sát kỹ lưỡng từ các đối thủ, đặc biệt là McLaren. Việc Ferrari sẵn sàng thử nghiệm những công nghệ mới cho thấy quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng của đội đua nước Ý trong mùa giải sắp tới, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều biến số bất ngờ trên đường đua.

Alex Pereira và kế hoạch thay thế Jon Jones tại UFC

Tương lai của trận đại chiến giữa Jon Jones và Alex Pereira đang bị đặt dấu hỏi lớn. Jon Jones vừa tiết lộ tình trạng viêm khớp hông nghiêm trọng, thậm chí có khả năng phải phẫu thuật thay khớp, khiến sự kiện UFC tại Nhà Trắng vào tháng 6 tới đối mặt với rủi ro cao.

Trước tình hình này, nhà vô địch Alex Pereira vẫn khẳng định sự sẵn sàng của mình. Võ sĩ người Brazil để ngỏ khả năng chuyển lên hạng nặng để thi đấu, ngay cả khi đối thủ không phải là "Bones". Với việc Tom Aspinall đang tạm nghỉ vì phẫu thuật mắt, Pereira hiện là cái tên sáng giá nhất để duy trì sức hút cho các sự kiện lớn sắp tới.