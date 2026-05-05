Sinner và Alcaraz phản đối tiền thưởng Roland Garros; UFC gây sốc tại Nhà Trắng Các ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới bày tỏ sự bất bình về tỷ lệ chia sẻ doanh thu tại Roland Garros 2026, cùng lúc UFC công bố sự kiện kỷ lục tại Nhà Trắng.

Làng banh nỉ thế giới đang rúng động trước làn sóng phản đối từ các tay vợt hàng đầu về chính sách tài chính của Roland Garros 2026. Trong khi đó, chủ tịch UFC Dana White vừa gây bất ngờ với thông tin về một sự kiện võ thuật quy mô chưa từng có được tổ chức ngay tại khuôn viên Nhà Trắng.

Làn sóng phản đối tiền thưởng tại Roland Garros 2026

Một nhóm các tay vợt quyền lực nhất hiện nay, bao gồm Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka và Iga Swiatek, đã đồng loạt ký tên vào bức thư gửi ban tổ chức Roland Garros 2026. Nội dung thư bày tỏ sự không hài lòng về mức tiền thưởng tại giải Grand Slam diễn ra từ ngày 24/5 đến 7/6 tới.

Các tay vợt hàng đầu thế giới không hài lòng với tiền thưởng ở Roland Garros 2026

Mặc dù ban tổ chức công bố tổng quỹ thưởng tăng 9,53% và nhà vô địch nội dung đơn sẽ nhận 2,4 triệu bảng (tăng so với mức 2,2 triệu bảng năm 2025), nhóm tay vợt này cho rằng con số trên là chưa thỏa đáng. Họ nhấn mạnh rằng khi Roland Garros đang hướng tới mức doanh thu kỷ lục, tỷ lệ giá trị thực tế mà các vận động viên nhận được lại đang có xu hướng giảm sút.

Tranh cãi quanh chức vô địch của Jannik Sinner

Bên cạnh những lùm xùm về tài chính, Jannik Sinner cũng đang trở thành tâm điểm của giới chuyên môn sau danh hiệu tại Madrid Open. Cựu tay vợt người Pháp Nicolas Escude đã đưa ra những nhận định khá khắt khe về hành trình của số 1 thế giới.

Escude cho rằng Sinner đã có một giải đấu quá thuận lợi và không thực sự thể hiện được điều gì đặc biệt do đối thủ quá yếu hoặc không đúng phong độ. Cụ thể, trong trận chung kết, Sinner chỉ mất 58 phút để đánh bại Zverev. "Chúng ta không học được gì về Sinner từ trận đấu này. Cậu ấy chưa bao giờ gặp khó khăn, thậm chí chính Zverev mới là người không đạt phong độ tốt", Escude bình luận trên We love tennis.

UFC lập kỷ lục người tham dự tại Nhà Trắng

Trong một diễn biến khác ở mảng võ thuật tổng hợp, Chủ tịch UFC Dana White đã chia sẻ thông tin gây choáng váng về sự kiện sắp tới tại Nhà Trắng. Theo kế hoạch, sự kiện này dự kiến sẽ thu hút tổng cộng gần 90.000 người tham dự.

Cụ thể, sẽ có 4.300 khán giả, chủ yếu là các thành viên quân đội, được theo dõi trực tiếp ngay tại khuôn viên Nhà Trắng. Đáng chú ý hơn, khoảng 85.000 người khác sẽ tập trung tại công viên Ellipse đối diện để theo dõi qua các màn hình lớn và tham gia các hoạt động bên lề. Đây được xem là một trong những bước đi táo bạo nhất trong lịch sử quảng bá của UFC dưới thời Dana White.