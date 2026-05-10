Sinner và Sabalenka bị phản pháo về ý định tẩy chay Grand Slam đòi tăng thù lao thi đấu Chuyên gia Mark Petchey cảnh báo Sinner và Sabalenka về yêu sách tiền thưởng Grand Slam. Trong khi đó, Max Verstappen nhận lời mời đua Le Mans vào năm 2028.

Thế giới quần vợt đang dậy sóng trước những tuyên bố của Jannik Sinner và Aryna Sabalenka về việc tẩy chay các giải Grand Slam để đòi hỏi quyền lợi tài chính. Tuy nhiên, góc nhìn từ các chuyên gia phân tích cho thấy một thực tế khác biệt về cơ cấu phân bổ tiền thưởng hiện nay.

Sinner và Sabalenka đang đi đầu trong phong trào đòi tẩy chay Grand Slam vì vấn đề thù lao

Cảnh báo về vị thế từ chuyên gia

Cựu tay vợt Mark Petchey mới đây đã lên tiếng nhắc nhở Jannik Sinner và Aryna Sabalenka về vị thế thực tế của họ trước khi đưa ra các lời đe dọa tẩy chay. Theo Petchey, thù lao mà các ngôi sao hàng đầu nhận được đang ở mức rất cao so với khối lượng trận đấu họ tham gia.

Số liệu thống kê chuyên sâu chỉ ra rằng nhóm 100 tay vợt nam hàng đầu hiện chiếm tới 62% tổng quỹ tiền thưởng tại các giải Grand Slam, dù họ chỉ thi đấu khoảng 14% tổng số trận. Riêng với Sabalenka, tay vợt này đã kiếm được gần 60% tổng tiền thưởng sự nghiệp chỉ từ 27 trận đấu tại các đấu trường Grand Slam danh giá.

Victor Wembanyama gây tranh cãi khi chê Arsenal đá chán

Bên lề loạt trận bán kết playoff miền Tây NBA, ngôi sao Victor Wembanyama của San Antonio Spurs đã có những chia sẻ thú vị về bóng đá châu Âu. Khi được hỏi về sự lựa chọn giữa PSG và Arsenal cho trận chung kết Champions League, cầu thủ cao 2m24 này đã không ngần ngại bày tỏ sự ủng hộ cho đội bóng quê hương.

"Dĩ nhiên là PSG rồi. Tôi nghĩ trận chung kết sẽ rất kịch tính nếu có PSG, còn Arsenal thì không đâu", Wembanyama nhận định. Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là những tranh luận về sức hấp dẫn trong lối chơi của hai câu lạc bộ hàng đầu.

Max Verstappen và tương lai tại giải đua Le Mans

Đội đua Ford đang tích cực đàm phán để mời nhà vô địch F1 Max Verstappen gia nhập đội hình tham dự giải đua đường trường Le Mans. Mark Rushbrook, Giám đốc phát triển toàn cầu của Ford Racing, xác nhận đã có những cuộc trò chuyện với tay đua người Hà Lan từ nhiều năm trước.

Với việc Verstappen đang cân nhắc những thử thách mới ngoài đường đua Công thức 1, khả năng anh chuyển sang thi đấu tại giải đua sức bền nổi tiếng nước Pháp vào năm 2028 đang dần trở nên thực tế. Đây được xem là bước đi mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của tay đua tài năng này.

Bóng chuyền: Đoàn Thị Xuân gia nhập Hà Nội

CLB bóng chuyền Hà Nội vừa chính thức bổ sung đối chuyền Đoàn Thị Xuân vào đội hình để chuẩn bị cho Cúp VTV9 – Bình Điền 2026. Đây là bản hợp đồng cho mượn từ CLB Thanh Hóa, nhằm tăng cường sức mạnh tấn công cho đội bóng thủ đô.

Ngoài Đoàn Thị Xuân, ban huấn luyện Hà Nội đang tiếp tục liên hệ để mượn thêm các vị trí quan trọng khác từ các đội bóng tại giải vô địch quốc gia. Động thái này cho thấy tham vọng lớn của Hà Nội trong việc cạnh tranh danh hiệu tại giải đấu quan trọng sắp tới.