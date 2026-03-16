Sinner và Sabalenka lập cú đúp lịch sử tại Indian Wells 2026 Jannik Sinner và Aryna Sabalenka không chỉ lần đầu lên ngôi tại Indian Wells mà còn thiết lập hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu, khẳng định sự thống trị tuyệt đối của thế hệ mới.

Indian Wells Open 2026 đã khép lại với kịch bản không thể trọn vẹn hơn khi cả hai nhà vô địch đơn nam và đơn nữ đều lần đầu tiên được nâng cao chiếc cúp tại "Thiên đường quần vợt". Jannik Sinner và Aryna Sabalenka đã tạo nên một màn trình diễn đỉnh cao, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về bản lĩnh thép trong những khoảnh khắc sinh tử.

Jannik Sinner: Cỗ máy hoàn hảo và bản lĩnh số 2 thế giới

Trong trận chung kết đơn nam, Jannik Sinner đã đối đầu với đối thủ duyên nợ Daniil Medvedev. Trận đấu diễn ra với cường độ cực cao, buộc cả hai phải phân định thắng thua bằng hai loạt tie-break nghẹt thở với tỷ số chung cuộc 7-6(6), 7-6(4). Điểm nhấn lớn nhất nằm ở loạt tie-break của set thứ hai, khi Sinner bị dẫn trước 0-4 nhưng đã bình tĩnh thắng liền 7 điểm để kết thúc trận đấu. Màn lội ngược dòng này là minh chứng rõ nét nhất cho sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý của tay vợt người Ý.

Chiến thắng này đánh dấu lần thứ 9 Sinner đánh bại Medvedev trong 10 lần chạm trán gần nhất, một sự áp đảo hoàn toàn trước người từng là đối thủ khó chịu nhất của anh. Bên cạnh chức vô địch, tay vợt 24 tuổi còn thiết lập nên những cột mốc mang tính thời đại:

Trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành 2 danh hiệu ATP Masters 1000 liên tiếp mà không để thua bất kỳ set đấu nào kể từ năm 1990.

Tay vợt trẻ nhất (24 tuổi) hoàn tất bộ sưu tập vô địch cả 6 giải Masters 1000 trên mặt sân cứng, phá kỷ lục trước đó của Andy Murray.

Gia nhập nhóm huyền thoại với 25 danh hiệu ATP trước tuổi 25, sánh ngang với Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic.

Đáng chú ý, sự thống trị của Sinner cùng Carlos Alcaraz đang biến ATP thành sân chơi của riêng họ. Kể từ đầu năm 2024, bộ đôi này đã thâu tóm tới 21 trong tổng số 22 danh hiệu tại các giải đấu mà cả hai cùng tham dự. Sau vinh quang tại Indian Wells, Sinner cũng không quên gửi lời chúc mừng đến Kimi Antonelli - người đồng hương vừa chiến thắng chặng F1 tại Trung Quốc, tạo nên một ngày hội thực sự cho thể thao Ý.

Aryna Sabalenka: Cuộc phục hận và vị thế nữ vương

Ở nội dung đơn nữ, Aryna Sabalenka đã chứng minh tại sao cô đang là số 1 thế giới bằng một hành trình đầy cảm xúc. Sau khi để thua set đầu tiên trong trận chung kết, tay vợt người Belarus đã bùng nổ mạnh mẽ để lội ngược dòng thành công. Đây là một kỳ tích hiếm thấy tại Indian Wells, bởi cô là người đầu tiên vô địch sau khi thua set đầu trong trận chung kết kể từ năm 1989.

Bản lĩnh của Sabalenka còn được thể hiện qua việc cô đã cứu thành công match point trước khi đăng quang, điều mà trước đó chỉ có Iga Swiatek làm được tại Madrid 2024. Với danh hiệu này, Sabalenka đã chính thức đạt cột mốc 20 chức vô địch trên mặt sân cứng, cân bằng thành tích của Victoria Azarenka.

Chiến thắng tại Indian Wells 2026 không chỉ giúp Sabalenka gia nhập "câu lạc bộ 10+ danh hiệu WTA 1000" cùng những tên tuổi như Serena Williams hay Swiatek, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế thống trị của cô trên mặt sân cứng. Trận chung kết kịch tính đến tận loạt tie-break set cuối đã khép lại một giải đấu thành công rực rỡ, nơi bản lĩnh và đẳng cấp của những ngôi sao hàng đầu thế giới đã được tôn vinh xứng đáng.