Sinner và Zverev đối diện nhánh đấu tử thần tại Madrid Open 2026 Thiếu vắng Alcaraz và Djokovic, Madrid Open 2026 mở ra cơ hội cho Jannik Sinner và Alexander Zverev khẳng định vị thế trong bối cảnh nhánh đấu vô cùng khắc nghiệt.

Madrid Open 2026 đang chuẩn bị bước vào một trong những kỳ Masters 1000 kịch tính nhất trên mặt sân đất nện. Dù thiếu vắng hai tên tuổi lớn nhất là Carlos Alcaraz và Novak Djokovic, giải đấu vẫn giữ được sức nóng nhờ cuộc đua tranh quyết liệt giữa thế hệ ngôi sao mới, nơi Jannik Sinner và Alexander Zverev đang được xem là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Jannik Sinner và nỗ lực phá bỏ "lời nguyền" tứ kết

Hạt giống số 1 Jannik Sinner bước vào giải đấu với phong độ hủy diệt. Tay vợt người Ý đang hướng tới kỷ lục vô tiền khoáng hậu: danh hiệu Masters 1000 thứ 5 liên tiếp. Trong 4 giải đấu gần nhất, Sinner cho thấy sự thống trị tuyệt đối khi chỉ đánh rơi đúng một set thắng. Tuy nhiên, mặt sân đất nện tại Madrid luôn là một thử thách khó khăn đối với anh. Trong quá khứ, Sinner chưa bao giờ vượt qua vòng tứ kết tại đây, biến giải đấu năm nay thành bài kiểm tra quan trọng về bản lĩnh và khả năng thích nghi.

Sinner - Zverev đều phải chạm trán những đối thủ chất lượng trên con đường tiến vào chung kết Madrid Open

Nhánh đấu của Sinner được đánh giá là "leo núi" đúng nghĩa. Sau vòng khởi động, anh có thể đối mặt với Gabriel Diallo, Tommy Paul và đặc biệt là Alex De Minaur ở tứ kết – một đối thủ có lối chơi phòng ngự vô cùng khó chịu. Nếu lọt vào bán kết, Sinner có khả năng phải chạm trán những cái tên đang lên như Ben Shelton hay Lorenzo Musetti.

Alexander Zverev và cái dớp mang tên Medvedev

Ở phía đối diện của nhánh đấu, Alexander Zverev – hạt giống số 2 và từng hai lần đăng quang tại Madrid – cũng không hề dễ thở. Chuyên gia sân đất nện người Đức có thể sớm đụng độ Ugo Humbert hoặc Jakub Mensik. Thử thách lớn nhất của Zverev nằm ở tứ kết, nơi Daniil Medvedev đang chờ đợi. Thống kê đối đầu đang nghiêng hẳn về phía tay vợt người Nga với tỷ số 14-8, tạo nên một áp lực tâm lý không nhỏ cho Zverev.

Ngoài ra, nhánh đấu này còn có sự góp mặt của đương kim vô địch Casper Ruud. Nếu muốn đòi lại ngôi vương, Zverev buộc phải vượt qua những rào cản kỹ thuật và thể lực vô cùng khắc nghiệt trong bối cảnh các tay vợt trẻ đang khát khao tạo nên bất ngờ.

Cuộc chiến tại nội dung đơn nữ: Sabalenka và Rybakina

Không kém phần kịch tính, nội dung đơn nữ cũng chứng kiến những nhánh đấu đầy duyên nợ. Aryna Sabalenka (hạt giống số 1) dự kiến sẽ có màn thư hùng với Naomi Osaka ở vòng 4 trước khi có thể chạm trán kình địch Iga Swiatek tại bán kết. Trong khi đó, Elena Rybakina nằm ở nhánh đấu thiên về sức mạnh với những đối thủ như Jelena Ostapenko, Qinwen Zheng và Coco Gauff.

Thông tin tổng quan Madrid Open 2026

Hạng mục Chi tiết Thời gian 22/04 - 03/05/2026 Địa điểm Caja Magica, Madrid (Tây Ban Nha) Cấp độ ATP Masters 1000 / WTA 1000 Tổng tiền thưởng 8,9 triệu USD Đương kim vô địch ATP Casper Ruud

Với tổng tiền thưởng lên tới 8,9 triệu USD và 1000 điểm thưởng ATP cho nhà vô địch, Madrid Open 2026 không chỉ là một giải đấu chuyên môn mà còn là cơ hội để định hình lại trật tự quần vợt thế giới trước thềm Roland Garros. Một trận chung kết trong mơ giữa Sinner và Zverev là kịch bản mà mọi người hâm mộ đang chờ đợi.