Sinner vô địch Monte Carlo 2026: Tái hiện khởi đầu huyền thoại của Djokovic Đánh bại Carlos Alcaraz tại Monte Carlo, Jannik Sinner trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử vô địch 3 giải Masters 1000 đầu tiên của mùa giải và đòi lại ngôi số 1.

Chiến thắng thuyết phục 7-6 (7/5), 6-3 trước Carlos Alcaraz tại Monte Carlo Masters 2026 đã đưa Jannik Sinner vào vị thế thống trị tuyệt đối của quần vợt thế giới. Tay vợt người Ý không chỉ giải tỏa cơn khát danh hiệu Masters 1000 trên sân đất nện mà còn thiết lập một cột mốc lịch sử mà cả thập kỷ qua chỉ có Novak Djokovic làm được.

Tái hiện khởi đầu của kỷ nguyên Djokovic

Với việc lên ngôi tại Monte Carlo, Sinner chính thức hoàn tất bộ sưu tập Indian Wells - Miami - Monte Carlo trong cùng một năm. Anh là người thứ hai sau Novak Djokovic (năm 2015) vô địch cả 3 giải Masters 1000 đầu mùa. Đáng chú ý, đây cũng là danh hiệu Masters 1000 thứ tư liên tiếp của Sinner, một kỳ tích trước đó chỉ thuộc về Djokovic và Rafael Nadal.

Phong độ của tay vợt số 1 thế giới mới được củng cố bằng những con số thống kê kinh ngạc. Sinner đang sở hữu chuỗi 17 trận thắng liên tiếp trong năm 2026 và 22 trận thắng ở cấp độ Masters 1000. Hành trình lên ngôi tại Indian Wells và Miami của anh thậm chí không để mất một ván đấu nào – một kỳ tích hiếm có trong lịch sử ATP Tour.

Cuộc đối đầu thượng đỉnh với Carlos Alcaraz

Trận chung kết tại Monte Carlo không chỉ là cuộc tranh chấp danh hiệu mà còn là trận chiến cho ngôi vị số 1 thế giới. Dù Carlos Alcaraz đã tạo ra áp lực khổng lồ với chuỗi 17 trận thắng trên sân đất nện trước đó, nhưng sự ổn định kinh ngạc của Sinner đã khuất phục sức trẻ của tay vợt Tây Ban Nha. Alcaraz đã mắc tới 45 lỗi tự đánh hỏng, một con số quá lớn trong một trận đấu đỉnh cao.

Lễ trao giải tại Monte Carlo chứng kiến sự thừa nhận từ chính đối thủ. Alcaraz phát biểu: "Những gì bạn đang làm thật ấn tượng. Chỉ có một người từng giành Sunshine Double và Monte Carlo, và giờ bạn là người thứ hai. Điều đó thật phi thường". Dù vậy, Alcaraz vẫn là thách thức lớn nhất khi anh từng hai lần đánh bại Sinner tại các trận chung kết quan trọng ở Rome và Roland Garros 2025.

Sinner và "vùng lịch sử" của Djokovic năm 2015

Dù có khởi đầu tương đồng, giới chuyên môn nhận định Sinner vẫn còn một chặng đường dài để thực sự chạm đến đẳng cấp của Djokovic năm 2015. Trong mùa giải huyền thoại đó, Djokovic đã thắng 82 trên 88 trận, lọt vào 15 trận chung kết liên tiếp và thâu tóm 3 chức vô địch Grand Slam cùng 6 danh hiệu Masters 1000.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở sự áp đặt. Djokovic năm 2015 không chỉ thắng mà còn biến mọi đối thủ, bao gồm cả Federer và Nadal, thành những người phải chạy theo nhịp độ của mình. Hiện tại, Sinner vẫn đang ở trong một cuộc đua song mã nghẹt thở với Alcaraz. Cả hai đang so kè quyết liệt về số lượng danh hiệu Masters 1000 (cùng có 8 danh hiệu) và số tuần giữ ngôi số 1 thế giới (Sinner 67 tuần so với 66 tuần của Alcaraz).

Để thực sự bước vào "vùng lịch sử", Jannik Sinner cần duy trì được sự ổn định khắc nghiệt này trong suốt phần còn lại của mùa giải. Khởi đầu hoàn hảo tại Monte Carlo là bệ phóng lý tưởng, nhưng như lịch sử đã chứng minh, duy trì đỉnh cao liên tục mới là thử thách khó khăn nhất đối với mọi nhà vô địch quần vợt.